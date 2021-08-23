Son Dakika: Emeklinin Beklediği 2 Müjde Sabah Resmen Yayınlandı

Emeklinin beklediği haberler hafta başından itibaren yürürlüğe girecek. Emekli olan kişilere bankalardan 2 müjde geldi. Artık emekli maaşı aldığınız bankadan emekli promosyonu alabileceğiniz gibi, acil ihtiyaçlarınız için kullanacağınız nakit avans limitleri de verilecek. Bankalardan kredi haricinde de nakit imkanı isteyen emeklilere, artık acil ihtiyacınızda kullanmak üzere nakit avans limitleri hesaplarınızda artı para olarak yatacak. Emekli olan kişiler, bu ödemeleri alabilmeleri için bankadan emekli maaşı alması şartı olacak. Emeklinin kredi notuna ve kredi siciline göre işlem yapılacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ortaklığı ile başlayan bu kampanya, özel ve kamu bankalarından da yapılmaya başlandı.

Emekliye 2 Müjdeli Haber Var

Emekli maaşınızı hangi bankadan alırsanız alın, bankaya 3 sene maaş taşımama sözü verirseniz SGK üzerinden verilen ve geri ödemesi olmayan emekli promosyonlarını alabilirsiniz. Bu emekli promosyonları kişilerin maaşlarına göre verilmektedir. Emekli olan kişilere, 15000 TL'ye kadar maaşları olması durumunda 500 TL emekli promosyonu verilirken, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alıyorsanız 625 TL promosyon verilecektir.

2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 750 TL SGK üzerinden verilen bir emekli promosyonu alacaklardır. Emekli olan kişilere bu şekilde yapılacak müjdeli haberlerde, özel bankalar daha fazla promosyon vermektedir. Yapı kredi bankası 1750 TL, İş bankası 1250 TL, QNb Finansbank 1500 TL, Garanti Bankası 1000 TL gibi emeklilere özel promosyon imkanları sunmaktadır.

Emekliye Avans Verilecek

Emekliye müjdeli haber olarak verilen bir diğer haber ise avans limitleri olmaktadır. Emekli maaşı aldığınız banka şubesinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Bu para artı para olarak sizin emekli maaşı aldığınız hesabın üzerine yatacaktır.

Emekli olduğunuz banka sizlere daha önceleri bu paradan maaşınızın yarısına kadar veriyordu. Şimdilerde ise acil ihtiyaçlarınız için kullanacağınız 10000 TL'ye kadar bu avans limitleri verilecektir. Bu avans limitlerine başvuru yaptıktan sonra hesabınıza yüklenecek ve ne zaman isterseniz kullanabileceksiniz. Emekli olan kişilere verilecek olan bu nakit avans limitlerinde banka müşterilerine kullanım sonrasında 12 ay taksitle de geri ödeme imkanı sunacaktır.