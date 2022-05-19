Faizsiz kredi verilecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son zamanlarda bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarında özellikle faizsiz olarak işlem yapacak olan kişilere hangi bankaların kredi verdiği araştırılmaktadır. Yapılan son kampanyalarda yüksek faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlara konut kredileri için yapılan kampanyada şimdi de ihtiyaç kredisi için yeni bir kampanya taslağı hazırlanıyor.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilecek olan bu faizsiz kredilerde emekli maaşını bu bankadan alan veya çalışma maaşını kamu bankaları üzerinden alan kişilere bireysel olarak 7.500 TL'ye kadar faizsiz kredi kullandırılacak. Haziran ayı itibariyle başlanacağı düşünülen bu kampanyalar sadece kamu bankaları üzerinden verilecek ve kişiler banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kampanyayı onaylar ise başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler kamu bankaları üzerinden İhtiyaç Kredisi olarak 7500 TL ve 36 ay vadeli faizsiz kredi alabilecek. Başvuru yapacak olan kişiler kredilerini hesaplarına yatırabilecek lerdir.

Kamu bankaları üzerinden başlatılacak olan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların devlet destekli olarak verilecek bu faizsiz kredilere katılabilmeleri için de bazı şartlar bulunmaktadır.

Sigortalı olarak çalışan kişiler 7.500 TL faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa 12 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması ve banka kredi performansı düzgün olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alması gerekiyor. Başvuru yaptığınız zaman sizin t.c kimlik numaranıza göre değerlendirilecek olan Bu işlemlerde banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşlara verilmesi planlanıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve ya halkbank'tan yapacağınız bu başvurular değerlendirme aşamasında 1 veya 3 iş günü değerlendirilmektedir. Kampanya onaylandıktan sonra bankalar resmi internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formu açacak ve buradan da kolay bir şekilde başvuru yapacaksınız. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilecek olan 7500 TL faizsiz krediler için Cumhurbaşkanından onay bekleniyor.