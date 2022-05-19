TC kimlik numaranızı yazarak 65000 TL ödeme alın! Kontrol edin, size de verilmiş olabilir

Bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya yapıldı. TC kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek Bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabilir nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil ihtiyacınız için 65 bin TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Kampanyayı başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte kişilerin t.c kimlik numaraları üzerinden yapacakları sorgulama sonrasında hem kredi notuna hem de geçmiş banka performansına bakarak 65.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atarak başvurularını gerçekleştirebilecek. SMS atarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını Bu banka üzerinden karşılamak istiyorsa cep telefonunun Mesaj kısmına girerek bireysel t.c kimlik ve aylık geliri yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderebilir.

SMS ile kredi başvurusu yapan vatandaşların banka kredi puanına ve t.c. kimlik numarasına göre sorgulamaları yapılacak onaylanan tutarı anında hesabınıza yatırabileceğiniz için sizlere yönlendirme yapılacaktır. SMS ile kredi başvurusu yapan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kredi kullanıyorlarsa bu kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilmektedir.

50.000 TL üzerindeki tüm krediler de banka 24 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesapları olması durumunda bankanın mobil uygulamasını kullanarak da 65.000 TL ihtiyaç kredisi alabiliyor. Yapı Kredi Bankası hesabınız aracılığı ile alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan Kredi başvurunuzu yaparak onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Kredi kullanacak olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarında Bu banka üzerinden alıyorsa ve emekli maaşını bu bankaya taşımak istiyorsa kredi puanı düşük olsa bile banka tarafından yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve diğer bankadaki Olan borçları kapatmak için borç kapatma kredisi de verilmektedir.