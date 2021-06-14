182 neden çalışmıyor? MHRS Alo 182 ne zaman düzelecek? Neden aranmıyor?

Yeni haftada 40 yaş üstünün aşılanma programına başlaması sonrası Alo 182 yine çalışmıyor. Alo 182 ne zaman düzelecek. Hastane randevu sistemi Alo 182 yine düşmüyor. Alo 182 ne zaman düzelecek merak ediliyor.

Alo 182 neden düşmüyor?

Cep telefonuyla aşı randevusu almak isteyenler, 14 Haziran pazartesi sabahı yine randevu alamadı. MHRS Randevu alma 182 telefonu yine düşmüyor. Vatandaşlar aşı randevusu almak için 182 arıyor ancak Alo 182 düşmüyor.

Alo 182 ne zaman düzelecek?

MHRS Alo 182 yoğunluk nedeniyle düşmüyor. Arayan kişiler 182 neden aranmıyor diyerek numaranın meşhul olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta Alo 182 aranmıyor ancak şu an için Alo 182 Arıza kaydı henüz belirtilmedi.

Alo 182 neden meşgul?

Alo 182 sistemin yoğunluğu nedeniyle meşgul. Bu sebeple Alo 182 yerine e-devlet üzerineden aşı randevusu almak tavsiye ediliyor. Koronavirüs aşı randevusu almak için Alo 182 sürekli meşgul çalıyor. Hemen aşı randevusu almak için e-devletten randevu alıp, 182'iden biraz daha olsa kurtulabilirsiniz.