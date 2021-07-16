Faizsiz, Helal Olarak Alabileceğiniz Konut Kredisi Duyurusu Yapıldı, Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Helal Kredi

Konut kredisi kullanacak olan kişiler faizsiz olarak işlem yapmak istiyorsa, Türkiye'deki katılım bankaları üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Bu bankalar yeni kampanyalarını son dakika olarak duyurdu.

Katılım bankaları İslami usullere göre kredi başvurusu yaptırmaktadır. 120 ay vadeye kadar kredi vadesi ile işlem yapan bu bankalar faiz yerine kar payı oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlar. Katılım bankaları üzerinden de uygun kar payı oranları ile birlikte konut kredisini kullanabilirsiniz. Bu kredilerde faiz olmadığı için helal Konut Kredisi olarak da geçmektedir. Özellikle faizin haram olduğunu düşünen biriyseniz Kredi başvurusunu katılım bankaları üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi size hangi bankalardan daha kolay bir şekilde onay alacağınızı ve konut kredisi başvuru şartlarından bahsedelim.

Albaraka Türk Katılım Bankası konut kredisi başvurusu

Faizsiz konut kredisi veren bankalar dan bir tanesi Albaraka Türk Katılım Bankası olmaktadır. Bu bankanın şubelerine giderek Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi ve alacağınız evin tapu belgeleri ile birlikte başvuru yaptıktan sonra Albaraka Türk Katılım Bankası konut kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuz Genel Müdürlük tarafından değerlendirilecek ve sizlere sonuç 1-2 iş günü içerisinde verilecektir.

Kredi sonucu onay alan müşteriler 120 ay vadeye kadar bu kredileri faizsiz olarak kullanabilir. Alacağınız krediler ise aldığınız evin ekspertiz değerine göre veriliyor. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Geri kalan kısmı bankaya teminat olarak yatırmanız gerekmektedir

Ziraat Katılım Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası üzerinden de konut kredisi başvurusunu faizsiz olarak alabilirsiniz. Bu banka Ziraat Bankası'nın kurmuş olduğu bir Katılım Bankasıdır. Yapılan tüm işlemlerde faiz uygulanmaz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 120 ay vadeye kadar bu kredileri hemen alabilir. Üstelik bankadan maaş alan müşteriler de 180 ay vadeli uygun kar payı oranları ile birlikte bu kredileri kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası konut kredisi başvurusu da alacağınız evin ekspertiz değerine göre verilmektedir.

Vakıf Katılım Bankası konut kredisi başvurusu

Bir diğer kamu Katılım Bankası olan Vakıf Katılım Bankası üzerinden de kolay onay alabileceğiniz bir konut kredisi kampanyası başlamıştır. Faizsiz olarak verilecek bu krediler de 120 ay vadeye kadar konut kredisi uygun kar payı oranları ile birlikte sizlere kullandırılır. Size en yakın Vakıf Katılım Bankası şubesine giderek bu bankadan kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onay alırsanız işlemler hemen başlayacaktır.