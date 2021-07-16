Sen Çal Kapımı 21 Temmuz Var mı Yok mu? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin olan FOX’un geçen sene ilk 8 bölümü ilen ekranlarda boy göstermeye başlayan dizisi, dizi severler tarafından yoğun ilgi görmüştü. İlk sezonuyla çok fazla beğenilmese de dizinin ikinci sezon senaryosu beğenileri toplamıştı. Dram ve romantik komedi türündeki, Türk yapımı televizyon dizisinin ilk sezonu 8 Temmuz 2020’de başlarken ikinci sezon ise 9 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez, senaryo ve öykü Ayşe Üner Kutlu’ya ait başarılı dizinin ise geleceği merak konusu. İkinci sezon 11 bölüm yayınlanacağı dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel tarafından kısa süre önce duyurulmuştu. Durum böyle olunca, dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılmakta.

Başarılı dizinin, dün akşam ise son bölümü ekranlara geldi. Bölümde Eda ve Serkan’ın aşk hikayesi eğlenceli bir şekilde işlendi. Kiraz’a uyumlu bir baba olmaya çalışan Serkan, tüm sorunlara rağmen kızının yayında olacağını duyurmuştu. Son bölüm ile dizinin hayranlarını şok etkisi yaşatan Sel Çal Kapımı dizisinin ise gelecek hafta yayında olmayacağı duyuruldu. Bu haber hayranları derin bir yasa sürükledi. 21 Temmuz tarihinde dizinin neden yayın akışında olmadığı ise büyük merak konusu. Hayranları dizinin tamamen yayından kaldırılmasından endişeli.

Son yapılan açıklamaya göre ise, dizinin 21 Temmuz günü yayında olmamasının sebebi Kurban Bayramı tatili olduğu açıklandı. Bu haberle derin bir nefes olan dizinin hayranları merakla ne olacağını bekliyor. Son olarak 45. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı da FOX’un resmi Twitter hesabından açıklandı. Dizinin yeni bölümü 28 Temmuz tarihinde yayınlanacak.

Hesaptan yapılan duyuru şu şekilde: “ #EdSer aşkı kaldığı yerden devam ediyor! #SenÇalKapımı yeni bölümüyle 28 Temmuz Çarşamba FOX’ta!” Hesaptan yapılan bu duyuruya ek olarak dizinin yeni bölümünün fragmanı da paylaşıldı. Dizinin hayranlarının meraklı bekleyişleri bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Dizinin kısa bir özeti şu şekilde; Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…