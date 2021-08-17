2 Kez Para Cezası Alan Merve Boluğur Maskeli Görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda sokakta bulunduğu sırada maskesiz dolaşması sebebi ile 2 defa para cezasına çarptırılan başarılı oyuncu Merve Boluğur, kameralara maskeli bir şekilde yansıdı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bugüne kadar salgın sürecinde maske kuralına uymaması sebebi ile 2 defa para cezasına çarptırılmış ve bu hareketi ile sevenleriden tepki toplamıştı. Maske kuralına uymayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ile de pek çok defa magazin gündeminin üst sıralarında yer alarak adından söz ettirmişti. Maske kuralına uymaması ile ilgili birçok defa gündemde yer alan başarılı oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz hafta da önemli açıklamalara imzasını atmıştı.

Kendisinden hastalık yerine sağlık geçeceğini ifade eden ünlü oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ile gündemde yer alsa da maske kuralına uymadığı için tepki de toplamıştı. Son olarak Nişantaşı'nda yürüyüş yaptığı sırada objektiflere takılan ünlü isim, bu defa maskeli görüntülendi. Siyah kombinin üzerine siyah maske takan ünlü oyuncu, parmak arası terlikleri ve beline bağlamış olduğu kot ceketi ile dikkat çekti.

Kendisinden hastalık yerine sağlık geçeceğini ifade eden ünlü oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ile gündemde yer alsa da maske kuralını uymadığı için tepki toplamıştı. Son olarak Nişantaşı'nda yürüyüş yaptığı sırada objektiflere takılan ünlü isim, bu defa maskeli görüntülendi. Siyah kombininin üzerine siyah maske takan ünlü oyuncu, parmak arası terlikleri ve beline bağlamış olduğu kot ceketi ile de dikkat çekti.

Nişantaşı'nda görüntülenen başarılı oyuncu Merve Boluğur, burnunu açıkta bırakan maskesi ile görüntülendi ve kendisine sorulan sorulara yanıt vermekten kaçındı. Bugün havasında olmadığını ifade eden ünlü isim, hızlı adımlar ile o bölgeden uzaklaşmayı tercih etti. Daha önce yapmış olduğu açıklamalarda ise mesafeli olan bir insan olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, doğuştan sosyal mesafesi olduğu için maske takmadığını anlatmıştı.