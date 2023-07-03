ATV ekranlarında izleyici grubu ile buluşan Üvey Anne isimli televizyon dizisi projesinde yer alan Ezgi Şenler dizinin kadın oyuncularından biri oldu. Teşkilat isimli aksiyon projesinde hayat verdiği Pınar karakteriyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış sergilemiş ve geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştı. Bu defa yeniden zorlu bir projede kendisine önemli bir rol bulan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, kariyer hayatında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Oyuncu karakter çatışmalarının yaşandığı Üvey Anne isimli dizi projesinde performans sergileyecek ve Nisan Gencer karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Ezgi Şenler bu dizide Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse ile beraber hikayenin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Hayatta kayıp yaşamanın zor bir durum olduğunu ifade eden ünlü oyuncu canlandırdığı Nisan karakterini beyaz diye tanımlayabileceğini açıkladı. Fakat Nisan karakterinin Serap ile beraber grileşeceğini düşündüğünü aktaran ünlü oyuncu çatışmaların olacağını ifade etti. Nisan karakterinin kendisini ve kardeşlerini korumak için başına neler geleceğinin ileriki zamanlarda görüleceğini açıklayan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine topladı.

Nisan karakteri dizi projesinin annesini kaybeden bir genç kadın olarak tehlikelere açık bir hal alacak. Karakter dizi projesinde kardeşlerini de korumak için büyük bir çaba içine girecek ve ekranlarda performans sergileyecek. Nisan karakteri yaşından olgun davranışlar sergileyecek ve anaç davranacak. Bunun yanı sıra oldukça zeki de olan Nisan, duygu dünyasını iyi kontrol eden bir kadın karakter olarak dizide yer alacak. Böyle farklı bir karakteri canlandırmak da Ezgi Şenler’in kariyeri için önemli olarak görülüyor. Ünlü oyuncuya kariyer hayatında yeni bir tecrübe fırsatı oluşturan Üvey Anne dizisi titizlikle takip ediliyor. Nisan Gencay karakteri Serap yüzünden kardeşler ve babası ile sorun yaşamaya başlayacak. Ezgi Şenler de bu karakteri canlandırarak farklı bir sürece giriş yapmış oldu.