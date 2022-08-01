Ezgi Mola'nın Yeni Sezonda Rol Alacağı Proje Belli Oldu

Yetenekli oyuncu Ezgi Mola'nın sevenleri ünlü oyuncunun Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Safiye karakteri ile büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Ünlü isim Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı isimli dizi projesinde oldukça etkileyici bir oyunculuk performansı ortaya koymuş ve gerçekten karakteri yaşamıştı. Dizide iki sezon boyunca Safiye karakterine hayat veren ve çok başarılı bir süreç geçiren ünlü isim, Masumlar Apartmanı’nın bu kadar ünlü olmasında büyük rol üstlenmişti. Sizler için ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın yeni sezonda rol alacağı proje ve konu hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Bir süre önce seyirci kitlesine veda ettikten sonra Masumlar Apartmanı isimli dizinin hikayesi ile seyirci kitlesinden ayrı kalan ünlü oyuncunun önünde yeni teklifler bulunuyor ve hayranları Ezgi Mola'nın nasıl bir dizide yer alacağını merak ediyor. Pek çok yapımcı Ezgi Mola ile birlikte çalışmak isterken oyuncuya üst üste dizi teklifleri yağdı ve Mola'nın hangi projeyi seçeceği merak konusu oldu. Ünlü oyuncu ise bu sıralarda 2 sezonun yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken yaz dönemini de dinlenerek geçiriyor.

Ünlü isim hakkında elde edilen bilgilere göre Ezgi Mola’nın karavan tatili yaptığı ve bundan çok memnun kaldığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Yeni sezon için henüz bir seçim yapmadığı öğrenilen ünlü oyuncu yapacağı seçim ile merak ediliyor. Bunun yanı sıra Alice Müzikali pandemi dönemi öncesinde başlamış fakat pandemi döneminde de ara vermek durumunda kalmıştı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Ailesi Müzikali’nde yer almaya devam edecek ve sevenleriyle buluşacak.

Uzun bir süredir sahnelerde yer almayan Alice Müzikali Şubat ayında yeniden seyirci kitlesiyle buluşmuş ve sevenleri karşısına çıkmıştı. Çok yoğun bir ilgi gösterilen Alice müzikali için bütün biletler yok satılmış daha sonra müzikalin artık izleyici kitlesi ile buluşmayacağı yönünde bilgiler son aylarda konuşulan konular arasında gösterilmişti.

Alice Müzikali’nde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya başrolde bulunuyordu ve müzikalin dijital bir platformu yayınlanması da gündemde yer alan konular arasında gösterilmişti. Müzikalin artık sahnelenmeyeceği yönünde bilgiler paylaşılırken dijital platform fikri ise izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola ise en net durumu açıkladı ve merak edilenleri yanıtladı. Seyirci kitlesinin yoğun bir şekilde ilgi göstermesi sebebiyle projenin süreceğini ifade eden güzel oyuncu böylelikle yeni sezonda Alice Müzikali ile sahnelerde yer alacağını duyurmuş oldu. Yapmış olduğu açıklama sonrasında sevenlerine yeniden heyecanlandıran ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun yeni sezonda farklı bir dizide yer alması da bekleniyor fakat Ezgi Mola'nın henüz bir diziyle anlaşmadığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan ünlü oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun Alice Müzikali’nin devam edeceğini açıklaması önemli bir gelişme olarak yorumlandı ve hayranları bu haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Ezgi Mola Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İstanbul'da 29 Mart 1983 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Ezgi Mola baba tarafından aslen Malatyalıdır fakat İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da ilkokul ve lise eğitimi tamamlayan ünlü oyuncu küçük yaşlardan itibaren oyunculuk mesleğine meraklıdır. Pandemi döneminde işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldığına çıkaran ünlü oyuncunun, Eylül ayında nikah masasına oturacağı tahmin ediliyor.