Kabine Sonrasında Açıklama Yapıldı: EYT Sorunu Sonunda Çözülüyor! İşte Detaylar

Emekli olmakta yaşa takılan milyonlarca insan bu konuda yapılacak düzenlemeyi büyük bir dikkatle takip ediyor. İlgili yasanın meclise çok yakında geleceğini duyanlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde memurlar için 3600 ek gösterge çıkmıştı. Hemen ardından bakan Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamalar dikkatleri üzerine çekti.

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge düzenlemelerinin ardından yaşa takılanlar için ilgili çalışmanın yapıldığındı çözüm önerilerinin çok yakında devreye gireceğini açıklayan Bilgin, En uygun çözümü vatandaşlara sunacağını ekledi. Yaşı belirli bir düzeye gelmiş vatandaşların emekli olabilmesi prim bazlı yapılan çalışma tasarısı yerine alternatif çözümlerin masada olduğu konuşuluyor.

EYT Çözümleri Neler

Prim gününü doldurmuş ancak 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişini yaptırmayanlar yaşa takılma problemi yaşadılar. Bu konuda çokça mağdur emekli olamamaktan ve dönemin düzenlemelerinin adil olmadığından yakınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çalışmaların hızını kesmeksizin süratli bir şekilde yapıldığını ifade etti. Dosyanın gündemde olduğunu, sözleşmeli olarak çalışan personeller ile ilgili de düzenlemenin yakında yapılacağını açıkladı.

Basın mensuplarına verdiği demeçte EYT’lilerin gönlünün rahat olmasını Türkiye’nin her meselesini şahsi meselesi gibi gördüğünü bu problemin de çok yakında çözüleceğini kaydetti. Sırasıyla geçici işçi sorunu, sözleşmeli personel ve EYT’ların problemleri ile ilgili yasa meclise gelecek. Yaşla ilgili koşulların dereceli olarak aşağı çekilmesi, alınacak olan emeklilik aylığında kesinti yoluyla emekli yapma ve prim günün bitmesi takdirinde yaş şartının kaldırılması çözüm önerileri arasında yer alıyor.

Prim Gününü Dolduranlar İçin Yaş Şartı Aranmayacak Mı?

Erkekler için dokuz bin iş günü kadınlar için ise 7200 iş gününü doldurmuş olan vatandaşlar için yaş doldurma şartının kaldırılması kuvvetle muhtemel seçenekler arasında yer alıyor. Prim gününü dolduramayan vatandaşlar için ise borçlanma yolu açılabilir. Alternatif olarak kesinti yapma metodu da konuşulanlar arasında bulunuyor.

Normalde emekli olunca alınacak aylık miktarının iş günü esasında belirli bir hesaplama aracılığıyla düşürülmesi ile daha erken emekli olabilmenin yolu açılabilir. Bakan Vedat Bilgin çok yakında vatandaşları memnun edecek seçeneklerden en makul olanın yürürlüğe konacağını ifade ediyor.