Ezgi Mola'dan Hipnozla Kilo Verme Açıklaması

Ezgi Mola ile yakın arkadaşı Enis Arıkan son günlerde haklarında çıkan haberler ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Alice Müzikali ile sahnelere geri dönmek için hazırlıklar gerçekleştiren iki ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde hipnozla kilo verdikleri yönünde çıkan haberler ile gündemde yer almıştı. İkili söz konusu haberleri gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını belirtti ve konu hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Haberlerde toplamda 16 kilo verdiklerinin yazılı olduğunu ifade eden ikili, kilo verdiklerini doğru olduğunu fakat hipnozla kilo vermenin ise çok komik olduğunu söyledi. Show TV ekranlarında Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu olan ve yeniden sahnelere dönmek için hazırlıklarını sürdüren Alice Müzikali oyuncuları Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Enis Arıkan tam kadro programda yer aldı.

Ekip, Alice Müzikali’ni çok özlediklerini belirtti ve sahneye iki sene ara vermeleri hakkında konuştu. Kendileri için bunun yarım kalan bir şey olduğunu ifade eden Alice Müzikali ekibi beraber şarkılar söylemeyi ve dans etmeyi çok özlediklerini ifade etti. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Alice hikayesinin kendisine iyi geldiğini ifade ederken sahneye çıktığında Alice karakteri gibi kendisini farklı bir dünyada bulduğunu ve bunun kendisine iyi geldiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Enis Arıkan ise çocukluk kahramanının kim olduğunu açıkladı ve onun Pocahontas olduğunu ifade etti. Bir dönemin en ünlü çizgi karakterine aşık olduğunu ifade eden ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, aşkının ciddi ve ileri boyutta olduğunu ve küçükken dağıtılan bütün maketlerinin topladığını anlattı.

İki yakın arkadaş Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın Alice Müzikali için sahnelere geri dönme sürecinde hipnoz yöntemi kullanarak kilo verdikleri iddia edilmişti. Bu haberi görünce ise ikili gözlerine inanamadıklarını belirterek hipnozla kilo vermenin çok komik olduğunu açıkladı.