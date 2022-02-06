TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Demokrasi Açıklaması

Yapmış olduğu konuşmada demokrasi ile ilgili önemli ifadeler kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop gündemde yer aldı ve açıklamaları ile adından söz ettirdi. Demokrasinin modasının geçmeyeceğini ifade eden Şentop, şablon ve kavram olarak kalacağını düşündüğünü ancak çeyreğinin bozulması, boşaltılması ve manipüle edilmesi riski ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Gerçek anlamı demokrasi kriterleri bakılınca çok demokratik değil şeklinde açıklamalar gerçekleştiren TBMM Başkanı Şentop, bir aşama olarak 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında kabul edilebileceğini söyledi. Genelde parlamentolara bakıldığı sırada ortada bir devletin bulunduğunu ve bu devletin yasama organını kurduğunu ve Türkiye'de parlamentonun devleti kuran olduğunu açıkladı. Parlamentoda yasama, yürütme ve yargının toplandığını ifade eden TBMM Başkanı Şentop, hepsinden farklı devleti kuran bir parlamentonun olduğunu açıkladı. Aynı zamanda bunların dışında savaşı bizzat yönetmiş bir parlamentonun da olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık yetkisinin parlamentoda ona kullanılmak üzere verildiğini ifade eden TBMM Başkanı Şentop, ona da sınır koyduğunu, gelip parlamentoya bilgi verdiğini ve savaş zamanlarının olağanüstü haller olduğunu açıkladı. Bütün anayasalarda bu şekilde kabul edildiğini ifade eden Şentop demokrasi hakkında kısıtlama sebebi olduğunu söyledi. Bizde ise tam aksine savaş vaktinde demokratik oluşunu ifade eden Şentop, bu demokrasi teorisi üzerine yakından incelenecek bir deneyimdir dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarının birinci meclisin gayesi bir taraftan milli mücadeleden milletten güç alarak yapmış ve bununla ilgili tavizsiz hareket etmişlerdir şeklinde ifadelerde kullanıldı. Söz konusu bu kavram üzerinde yapılan tartışmalarda ise genellikle sıkıntıları olduğunu ve çok sayıda düşünür ile yazarın farklı görüşlerini bulunduğu açıklandı. Hukukçuların yazdığı eserlerde ve tarihimizde eskiden önce tanımlar ile başlandığı ifade edildi.