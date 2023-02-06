EYT'yi Kaçıran Staj Mağdurları Yakında Emeklilik Haberi Alabilirsiniz, Düzenleme Meclis'e Geliyor

Milyonlarca kişi Meclis’ten geçmesini bekliyor. EYT tarafında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. EYT’yi kaçırmış olan staj mağdurları için beklenen haber geldi. Emeklilik yolu açılıyor. Düzenleme o tarihte Meclis’ e gelecek. Detaylar haberimizde…

EYD düzenlemesinde son viraja girildi. Yaş şartının kalktığı EYT’de milyonlar SGK şubelerine akın etti. Bu kapsamda kendine yer bulamayan EYT’liler emeklilik için son ümitlerini Meclis’e gelecek olan torba yasaya bağladı. Torba yasa için beklenen haber geldi. EYT noktasında staj mağdurları için müjdeli haber geldi. Binlerce kişinin beklediği o haber ile yakın zamanda Meclis’e gelecek torba yasa ile emeklilik hayalleri gerçekleşecek.

STAJ MAĞDURLARINA EYT’Den MÜJDELİ HABER

EYT düzenlemesinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Şubat ayında Meclis’e gelecek olan düzenlemede flaş gelişmeler yaşanıyor. Gündemde yerini koruyan çalışmada staj mağdurlarına müjdeli haber var. EYT’yi kaçırmış olan staj mağdurları konu hakkında ümitsiz bekleyişleri son buldu.

Meclis'e gelen düzenlemede staj mağdurlarını ilgilendirilen bir açıklama yapılmazken, bu durumdan mağdur olun milyonlarca kişi mevcut. Sosyal medyada seslerini duyurmak isteyen mağdurlar 8 Eylül 1999 tarihinden önce staj girişinin işe başlangıç olarak sayılmasını istiyor.

Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ortada böyle bir durum için çalışma bulunmuyor. Staj bir eğitim faaliyeti olmasında dolayı kısa kollu sigorta kapsamındadır. Dolayısı ile iş başlangıcı olarak değerlendirilemez” ifadelerini kullandı.