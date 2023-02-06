Biraz evvel emeklilere faizsiz kredi müjdesi yapıldı! 5.000-10.000 ve 50.000 TL! Belge yok, şart yok! Trink alın!

5.000-10.000 ve 50.000 TL! Belge yok, şart yok! Trink alın! Biraz evvel emeklilere faizsiz kredi müjdesi yapıldı! Nakit avans ve ihtiyaç kredisi alarak acil para ihtiyacınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Birçok banka nakit avans imkanını devreye almaya başladı. Sizde çok özel kampanyalar üzerinden kredilerini alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi konusunda detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Nakit avans veren bankalar;

· İş Bankası

· QNB Finansbank

· Yapı Kredi

· Garanti BBVA

Emeklilere Kredi Veriliyor Mu?

Emeklilerde maaşının üç katı avans desteğinden yararlanabiliyor. 5.000-10.000 ve 50.000 TL faizsiz kredi paketlerinden hemen yararlanabilirsiniz. Maaşını bankaya getirme sözü veren emekliler çok daha yüksek oranlı kredilerden yararlanabiliyor. Bankalar faizsiz olarak emeklilere maaşının üç katı ödeme gerçekleştiriyor.

Özel Bankalardan Kredi Gelecek Mi?

Özel bankalarda kredi desteği vermeye başladı. Gerekli şartları yerine getirenler 50.000 TL’ye kadar kredi desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca krediler 24 aya kadar taksit imkanıyla sunuluyor.

Sıfır Faiz Avantajı

Nakit avans ve ihtiyaç kedileri sıfır faizle müşterilere sunuluyor. Nakit avans ve ihtiyaç kredisi kapsamında sizde kolayca ödeme planları oluşturabilirsiniz. Müşteri olmak isteyen vatandaşlar hemen kredi başvurularını yapabiliyor. Dört banka nakit avans desteğiyle vatandaşların yanında oluyor. İhtiyaç kredisi ya da nakit avans kampanyalarına dahil olarak sizde nakit gelir elde edebilirsiniz. Bankalardan nakit avans desteği almak için internet üzerinden kampanya koşullarına hemen göz atabilirsiniz.

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