EYT’lilere Yönelik Son Dakika Tarih Belirlendi! EYT 2022 Yılı İçin EYT Düzenlemesi Geldi!

Özellikle EYT konusunda son günler sıcak gelişmelere sahne olmuştur. Milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren EYT konusu birden fazla senaryonun tartışıldı oldukça önemli bir alana işaret etmektedir.

EYT konusu ile ilgili olarak siyaset gündemi ve çalışma hayatı oldukça hareketli günler geçirmektedir. Bu taraftan konu ele alındığı zaman ise AKP ve MHP’nin mecliste bir araya gelerek oluşturmuş olduğu Cumhur İttifakı, EYT konusunda gerekli hassasiyeti ve özeni dikkate alarak detaylı çalışmalara başladıklarının haberini kamuoyuna açıkladılar.

EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu?

EYT yasa tasarısı, birçok vatandaş tarafından oldukça uzun zamandır merakla ve heyecanla beklenmektedir. Hükümet cehpesinden gelen son açıklamalar baz alındığında EYT konusunda yapılan gelişmeler oldukça kapsamlı ve de ciddi bir hal almaktadır. EYT üzerinde bilindiği kadarı ile farklı çalışmalar ve modeller üzerinde durulmaktadır. Uzun bir zamandır yapılmakta olan çözüm araştırmaları beraberinde farklı koşulların ve uygulamaların öne atıldığı ve ele alındığı aşikârdır. Bu konu ile ilgili EYT konusunda AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kapsamında bazı çalışmaların yapılacağı bilgisi paylaşılmıştır. Tekrardan ele alınıp bu konudaki uygulamaların revize edilmesi ile beraber ülkemize uygun düzenlemelerin yapılması mümkündür. Üzerinde durulan düzenlemelerde ilk seçenekte 3.600 iş gününü tamamlayan vatandaşların erken emekli hakkını elde edebilmesini sağlamaktadır. Kadınlarda bu sınır 50, erkeklerde ise 55 yaş sınırı öngörülmektedir.

EYT konusunda ele alınan bir diğer uygulama konusu ise kademeli emeklilik olarak tartışılmaktadır. Bu model bilindiği üzere Almanya modeli olarak ele alınmaktadır. Emeklilikte eksik olan yıl, %2 ya da belirlenecek diğer oran kapsamında maaş kesintisinin olması düşünülmektedir. Araştırılması yapılan ve de örnek alınan bir diğer uygulama modeli ise Finlandiya modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde eksil yıl kapsamında hesaplamalar ile eksik maaş emekliliği uygulaması düşünülmektedir.

EYT hakkında Finlandiya ya da Almanya modelleri arasında hala sonuca varılmış değildir. Bu nedenle henüz yaş sınır ya da maaş kesintisi üzerinden EYT haklarının tanımlanıp tanımlanmayacağı belli değildir. Ancak bu konuda kurulan gruplar ve çalışma komisyonları detaylı araştırmalar yaparak ülkemize en uygun modeli araştırmaktadır.