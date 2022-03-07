Şebnem Dönmez Yasak Elma Dizisine Bomba Gibi Giriş Yapacak

Yasak Elma dizisi Fox TV ekranlarında Pazartesi günlerinde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor ve yeni bölümleri ile beğenilerek izleniyor. Sürprizleri ile seyirci kitlesini şaşırtmaya devam eden Yasak Elma isimli televizyon dizi projesi izleyicileri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor. Proje hakkında elde edilen en son bilgilere göre başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in dizinin oyuncu kadrosuna katılım gösterdiği bilgisine ulaşıldı ve oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği merak edildi.

Söz konusu başarılı dizi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Barış Aytaç, Murat Aygen, Melisa Doğu, Serkan Rutkay Ayıköz, Ceyhun Mengiroğlu ve Emre Dinler gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Bu isimlerin yanı sıra sevilen oyuncu Şebnem Dönmez de dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve ünlü oyuncu hayat vereceği karakter ile araştırma konusu haline geldi.

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez’in dizinin senaryosunda Biran Damla Yılmaz tarafından hayat verilen Kumru’nun annesi olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi ve Şebnem Dönmez’in hayat vereceği karakterin isminin ne olacağı merak edildi. Şebnem Dönmez'in dizi için oluşturulan imajı da izleyici kitlesinin beğenisi ile karşılaştı ve Şebnem Dönmez'in sergileyeceği performans iple çekilmeye başlandı. Uzun bir süre ardından ünlü oyuncu Fox TV dizisi için setlere dönüş yapmış olacak.

Geçtiğimiz sezonda ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, Son Yaz isimli farklı bir dizi ile adından söz ettirmiş ve ilgi çekici bir oyunculuk performansı sergilemişti. Son Yaz dizisinde Serap isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu 21 bölüm süren birinci sezonun tamamında ekranlarda yer almış ve izleyici kitlesi tarafından beğeni dolu yorumlar almıştı. Dizinin yeni bölümüne Şebnem Dönmez giriş yapacak ve Kumru karakterinin annesi olarak izleyici ile buluşacak.