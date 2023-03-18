Eyt'lilere Üç Ödeme Birden! Hepsi Topluca Ödenecek

EYT yasasının uygulamaya konması ile birlikte, Nisan ayında emekliler ilk maaşlarını alacaklar. Bunun yanı sıra iki ayrı ödeme daha alınabilir. Nisan ayında sadece maaşla kalmayıp başka ödemelerden de yararlanacaklar. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

EYT ile ilgili gelişmeler sürekli takip ediliyor. EYT’de yeni gelişmeler yaşanıyor. Genel Kurulda geçerek yasallaşan EYT Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Uygulamaya koyulan EYT ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. Merak edilen tüm konulara yönelik uzmanlardan yanıt geldi. 2,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı uygulamada 3 ödeme birden alınacak. Milli gelir zammı maaşlara yansıtılması sonucu merak edilen detayları sizler için araştırdık…

EYT'li vatandaşları Nisan ayında sürprizler bekliyor. İlk maaşlarını alacak olan EYT’liler 3 ayrı kalemde ödeme alacak. Mart ayında başvurularını tamamlayarak Nisan ayı itibari ile emekli olacak EYT’li vatandaşlar Ramazan bayramında çifte bayram yaşayacak. İlk maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesi de bu ay içinde alacak olan vatandaşlara sevindirici haber verdiler.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ile ilgili kanun yürürlüğe girmesi ile EYT li vatandaşlar için zam ve promosyon müjdesi de verildi. Nisan ayında emekli maaşı, promosyon ve bayram ikramiyesi ile bayramı tam olarak yaşayacaklar. Nisan ayında toplu olarak para alacak olan EYT’li vatandaşların cepleri dolacak.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası bulunan ya da borçlanma yolu ile sigorta başlangıç tarihini öne çekenler, yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirerek emekli olabilecekler. SGK 5 bin ile 5975 arasında prim gününün yanı sıra kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresinin bulunası halinde, yürürlüğe giren kanuna göre emeklilik başvuru yapabilecekler.