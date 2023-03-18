Son dakika: Nisan 2023'te emeklilere bir maaş ek ödeme! Artık dertler derya olmayacak!

Son dakika: Artık dertler derya olmayacak! Nisan 2023'te emeklilere bir maaş ek ödeme! Enflasyon çalışanların ve emeklilerin belini bükme başladı. Her ne kadar devlet yaptığı zamlarla birlikte maaşları enflasyondan korumaya çalışsalar da bu ne yazık ki artık pek mümkün olmuyor. Çünkü enflasyon oranları artık aydan aya artmaya başladı. Yıllık yapılan enflasyon 6 ay gibi kısa süre içinde yetersiz kalmaya başlıyor.

2023 yılı itibariyle de bu durum yeniden gözleniyor. Yılbaşında yapılan zamlar baharın başladığı bu günlerde yetersiz kalmaya başladı. Haliyle gözler yeniden devlete çevrildi. İlerleyen dönemde zam yapılacak mı? Ne kadar zam yapılacak gibi soruların cevabı sosyal medyada aranıyor. Mart ayı itibariyle Emeklilere özel bir ek ödemenin yapılıp yapılamayacağı konusu hemen her emeklinin merak ettiği bir soru olarak karşımıza çıkıyor!

Müjde Geldi

Emeklilerin ve çalışanların enflasyondan etkilenmesi sadece onları değil ülkemizi de derinden etkiliyor. Çünkü elinde ki maaşları yetersiz olan kişiler haliyle daha az alışveriş yapıyor ve tasarrufa gidiyor. Verdikleri hizmetlerin karşılığı ile dükkanlarının kirasını ödeyen ve mal alan esnafında bu durumda müşterisi azalmış oluyor.

Haliyle esnafın geliri azalınca onlarda zor duruma düşmüş oluyor. Birçok esnafın kepenk kapattığı birçoğunun da kepenk kapatmamak için kendilerini zorladığına dair sosyal medyada birçok haber yer alıyor. Yapılacak olan yeni zamlarla birlikte halkın alım gücünün yeniden artacağı düşünülüyor. Bu sayede piyasalarda bir nebze olsun rahatlayacaktır.

Borçlar Kapanacak

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yeni haberler gelmeye başladı. Her ne kadar bu haberlerin gerçek olup olmadığı net olarak bilinmese de bu fısıltılar bile insanları mutlu etmeye yettir. Gelen bilgiler ilerleyen dönemlerde devletin emeklilere yeniden bir zaman yapacağını söylüyor. Bununla birlikte emekli maaşının yeniden enflasyon değerlerinin üzerine çıkacağı konuşuluyor.

Eğer denildiği gibi zam yapılırsa bu piyasa içinde bir nevi can suyu olacaktır. Emeklilerin borçlarını kapatması ile birlikte ellerinin rahatlayacağı ve ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçeceği düşünülüyor. Böylece piyasa yeniden aktifleşecek ve esnafında cebine para girecektir. Bu sayede borçların kısa bir süre içerisinde kapanması da mümkün kılınacak gibi!

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