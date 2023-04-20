EYT'lilere Prim Eşitliği Müjdesi Geldi!

Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT düzenlemesi yürürlüğe girerek milyonlarca kişinin emekli olmasını sağladı. Prim gün sayısına takılan binlerce kişi bu konuda mağdur. Prim gün sayısına takılarak emekli olamayanlar taleplerinin karşılanarak mağduriyetin giderilmesini bekliyor.

Prim gün sayısına takılan vatandaşların 5 bin gün prim ile emekli olmayı bekleyen binlerce mağduru müjdeli haber geldi. Artık kademeli emeklilikte 5 yıl erken emekli olma yolu açılmış oldu.

EYT yasasının uzun süredir yasallaşmasını bekleyen milyonlar sonunda muradına ermiş oldu. Yasallaşarak milyonlarca kişinin emekli olması sağlandı. Nisan ayında ilk maaşların alınması ile yüzler gülüyor. Kademeli emekliliğe takılanlar ise prim günlerinin düşmesini umut ediyor. Yaş şartını sağlayan vatandaşlar emekli olurken, prim şartını yerine getiremeyenler emeklilik hakkı kazanamıyor. 5 bin gün prim eşitlenmesi bekleyenler için ilk adım atılmış oldu. 5 yıl erken emekli olma kapısı açıldı.

Yaş şartının ortadan kalması ile emekli olan vatandaşlar Nisan ayı itibari ile zamlı maaşlarını da almış oldu. En düşük emekli maaşı 7 500 lira olurken bayram ikramiyesi ile birlikte bu tutar yükseldi. 17 Nisan itibari ile ikramiyelerini alan EYT’li vatandaşlardan sonra gözler prime takılarak mağdur olanlarda döndü.

Kademli Emeklilik Mağdurlarına Sevindirici Müjde

EYT'liler 5 bin prim eşitlik isteklerini her fırsatta duyurmaya çalışıyor. Milyonlarca vatandaş borçlanarak prim ödemesi yaptı. Kademeli emeklilik sonrası milyonlarca kişi ise emekli olamadı.

Bilgin'den Prim Eşitlemesi Müjdesi Geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran’dan müjdeli haber geldi. Prim taleplerini Bakan’a ileten Baran BAĞ-KUR’ular için erken emekli olma yolunu açmış oldu.

Bağ-Kur'lulara 1800 Gün Prim İndirimi Yapılacak

9000 gün ile emekli olacak BAĞ-KUR sistemine dâhil kişiler 1800 prim uygulaması ile emekli olma imkânını belirten Baran, bu sisteme dâhil olan vatandaşların 7 200 gün ile emekli olabilme müjdesini verdi. Prim eşitlemesinde SSK sistemine dâhil olanlar için de düzenlenmesi bekleniyor.