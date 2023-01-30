EYT’lilere Müjde! Maaşlar Netleşti, 1 Mart’ta Tüm EYT’lier Bayram Edecek...

EYT’lilere müjde! Maaşlar netleştir. 1 Martta Tüm EYT’liler bayram edecek. Bayram yaşatacak haber AK Parti’den geldi. Meclis’e sunulan EYT düzenlemesinde son dakika haberi sevindirdi. İşte netleşen EYT maaşları…

EYT’lileri ilgilendiren bayram coşkusu yaşatacak müjdeli haber AK Parti’den geldi. En düşük maaş netleşmiş oldu. İddia edilenlerin hepsi yalan çıktı. 1 Mart’ta tüm EYT’liler bayram edecek. Yaklaşık 2,5 milyon tarafından yakından takip edilen çalışmada sona yaklaşıldı. AK Parti kurmayları tarafından hazırlanan düzenlemede sona yaklaşıldı. Meclis’e sunulan ve kararın her çıkması beklenen EYT yasası ile ilgili olarak AK Parti grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından ilk maaşların ne zaman alınacağı merak konusu.

Eyt Yasası TBMM’de

6 aydan beri yakından takip edilen EYT yasası sonunda Meclis’e sunuldu. Kanun teklifi ile ilgili detayları açıklayan AK Parti grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu merak edilen iddialara da cevap vermiş oldu.

EYT’lilere düşük maaş verileceği iddialarına katılmadığını, bunu sert bir dille eleştiren Akbaşoğlu, iddiaların çarpıtma amaçlı olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların ardından milyonlarca EYT’li vatandaş en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunu merak ediyor.

Eyt’de Yaş Şartı Bulunmuyor

TBMM’ye sunulan EYT düzenlemesi hakkında konuşan Akbaşoğlu, 4 maddeden ibaret olan yasa tasarısının hazırlandığını ifade ederek sade, yalın bir şekilde düzenlemenin yapıldığını dile getirdi.

“EYT ile ilgili yaş şartının kaldırılması talep edildi. Yaşa takılmada engelin kaldırılması mevzuat gereği prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmuş olan herkez mevzuata göre emekli olma hakkına sahip olur. Yasanın yürürlüğe girmesi ile yaş meselesi ortadan kalkacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası bulunan herkes mevzuat gereği yaş şartı olmadan emekli olabilecek.” İfadelerine yer verdi.

İlk Maaşları Ne Zaman Alınacak?

Milyonlar tarafından merakla beklenen EYT çalışmasının Meclis’e gelmesi ile birlikte kafalarda şimdi yeni soru oluştu. İlk maaşlar ne zaman ödenecek? Bu konuda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk maaşların ödeneceği tarihi açıkladı. Ayrıca düşük maaş verilecek iddialarını da yalanlamış oldu. İlk maaşlar 1 Mart tarihi itibari ile ödenmiş olacak.