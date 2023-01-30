QNB Finansbank anında kredi başlattı! 19 yaş üzerinde olanlar bu habere dikkat! Sizin de onaylanmış olabilir...

QNB Finansbank üzerinden başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, ödemeler onaylanmaya devam ediyor. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerinde hızlı birşekilde veriyor.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda kredi başvurularını gerçekleştirerek, uygun faizlerle kredi kullanabilecek. 50000 TL kredi ödemelerinde 36 ay vadeli tablo oluşturarak geri ödemesini tamamlayabilecektir.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılan bankalardan en çok tercih edileni olan QNB Finansbank, yaptığı bu kredi kampanyasında da cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi onayı alıp almadığını, sizlere söylüyor.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm bireysel müşteriler kredi onayı almalarıyla birlikte en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutar kadar kredi kullanabilirler.

Cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yapamayan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurmaları durumunda da ücretsiz olarak kredi başvurusu yapabiliyor. Cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucuna verecek olan bu bankalar, yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmeye devam edecek. Bankanın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranları ile ilgili detaylı bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.