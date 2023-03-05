EYT'li Çalışana Ücret Koruması, Tavan Ücrette 3753 Lira Prim Desteği Verilecek

Uzun süredir gündemde olan EYT düzenlemesinde mutlu son gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu. Bu günkü şartlarda 18 bin lira maaş alan vatandaş EYT’li olarak emekliye ayrılınca aynı işyerinden asgari ücret ile çalıştırma imkânı ortadan kalktı. Emekli olmasından dolayı nitelikli elemanın ücreti düşürülemeyecek.

Tavan Ücrette 3753 Lira Prim Desteği Verilecek

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte, emekli olarak çalışmaya devam etmek isteyenler için prim teşviki devreye alındı. İşveren hissesinin 5 puanlık kısmına denk gelen tutarı Hazine karşılayacak.

Prim teşvikine tabi olanlar emekli ve yaşlılık aylığı alanlardan kesinti yapılmadan çalışma imkânı sunulacak. Bu destek asgari ücretliler için 500,40 lira olurken tavan ücret ile çalışanlar için 3 753 lira aranda değişebilecek.

Emekliliğe hak kazanan vatandaşlardan yüzde 87 si aktif olarak iş hayatında bulunuyor. Bu yıl emekli olacak olan 1,7 milyon kişi SSK, 496 bin kişi Emekli Sandığı ve 89 bin kişi ise BAĞ-KUR sisteminde bulunuyor.

Destek primi teşviki ve yeniden çalışmaya başlayacak SSK’lılarda prim kaybı bulunmuyor. EYT’de aylık bağlama tutarlarının ortalaması 8 733 liradan hesaplanırken, SSK’dan emekli olanlara 7 797 lira ve Bağ-Kur emeklisi olanlara da 5 811lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklara da 12 389 lira ödeniyor.

SGK’ya Düşük Ücret Bildirilemeyecek

İşveren, EYT kapsamında emekli olan kişiyi 30 gün içinde yeniden işe aldığı personelin ücretin düşük bildiremeyecek. Aksi durumda SGK tarafından karşı karşıya gelebilir.

EYT kapsamında emekli olanlar vatandaşlar çalışmaya devam etmeleri halinde emekli aylıklarında her hangi bir şekilde kesintiye uğramayacak. Kıdem tazminatına ise hak kaybına uğramamak adına işveren ile sözleşmesini emeklilik gerekçesini göstererek feshedebilir.