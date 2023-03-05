TÜİK Verileri Açıkladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur Ve EYT'li Emekli Maaşlarına Artış Geliyor! Ek Zam Kesinleşti…

Milyonlarca emekliye ek zam müjdesi geliyor. TÜİK verileri açıkladı! SGK, Bağ-Kur, Memur ve EYT’li emekli maaşlarına artış geliyor. Ek zam kesinleşti. Dört gözle beklenen maaş zammı netleşti.

Uzun zamandır büyük heyecan ile beklenen EYT düzenlemesi nihayet uygulamaya kondu. EYT’li vatandaşlar artık resmen emekli sayılacak. Bir yandan EYT sevinci yaşarken, diğer yandan emekliye zam müjdesi geldi. Nisan ayından itibaren maaşlar zamlı olarak ödenecek. TÜİK zam oranlarını duyurdu.

Emeklilikte yaşa takılanlar, uzun süre beklemelerine değdi. Bekleyişin ardından nihayet Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Milyonlarca EYT’li vatandaş Mart ayından itibaren emeklilik dilekçesi vererek emekli olabilecek. Nisan ayında ise ilk emekli maaşları alınacak. Bir yandan EYT mutluluğu yaşayan EYT emeklisi vatandaş, bir yandan da tüm emeklileri ilgilendiren son dakika gelişmesine sevinecek. Milli gerilin artması emekli maaşlarına yansıyacak.

Emekli Maaşlarına Ek Zam

Heyecanla uzun süredir beklenen EYT yürürlüğe girdi. Şimdi gözler artık maaşlarda. EYT’li emekliler ilk emekli maaşlarını Nisan ayından itibaren almaya başlayacak. Bu sevinç yaşanırken TÜİK tarafından büyüme oranlarının açıklanması yeni müjdeyi getirdi. Büyüme kaynaklı maaş artışı emekli vatandaşlara yansıtılacak. Tüm emekli vatandaşların emekli maaşlarına büyüme zammı ilave edilecek.

2022 Yılında Ait Ekonomik Büyüme Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılına ait büyüme oranlarına ait veriler açıklandı. Açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2022 yılı için yüzde 5,6 oranında büyüme göstermiş oldu. Mevcut uygulamada büyüme rakamları Ocak ayından itibaren emekli olan vatandaşların maaşlarına artış olarak yansıyor. Ocak ayından itibaren emeklilik dilekçesi veren vatandaşlara büyüme zammı verilecek.