EYT İçin Yeni Formül Masada! Emeklilik Yolu Açılıyor: 7200 ve 9000 Gün Çözümü. Emeklilikte yaşa takılanlar hususu ile ilgili yeni bir çözüm formülü masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılacak çalışmaların adım adım ele alınarak çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekti ve hepsinin dosyasının önlerinde durduğu açıklamasını yapmıştı. Bu açıdan bakıldığında emeklilikte yaşa takılan kadınlarda 7200 ve erkeklerde ise 9000 gün formülü ortaya çıkıyor. EYT’liler nasıl, hangi şartlarda ve ne zaman emekli olacak? İşte EYT konusu ile ilgili son gelişmeler ve çok daha fazlası haberimizde...

Memurların ek gösterge probleminin çözüme kavuşturulmasının sonrasında emeklilikte yaşa takılanlar açısından EYT düzenlemesi masaya yatırılacak. Özellikle de önümüzdeki temmuz ayından itibaren EYT çalışması açısından gerçekleştirilecek çalışmalar hız kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar açısından gerçekleştirilecek çalışmalarım 5 adımda netice vermesi hedefleniyor.

EYT: Kadınlarda 7200, Erkeklerde 9000 Gün

EYT açısından son olarak kadınlarda 7.200 ve erkeklerde ise 9.000 gün formülü ön plana çıktı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi olan vatandaşların emeklilik açısından yaş koşulu haricinde kadın olması durumunda 20 ve erkek olması durumunda ise 25 yıl, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün prim tamamlaması gerekiyor.

Düzenleme ile alakalı prim ve yer koşulunu yerine getiren vatandaşlara emeklilik yolunun açılması beklentisi öngörülüyor. Gündeme gelen bir formüle göre ise erkeklerin 25 yıl boyunca yani 9000 gün kazanların ise 20 yıl boyunca yani 7200 gün boyunca prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olmaları söz konusu olacak.