İŞKUR TYP Başvuruları Açıldı! Kura İle İşe Yerleştirme Yapılacak! Her Ay 5500 TL Maaş Verilecek! İŞKUR kapsamında toplum yararına programlar veya kısaltılmış biçimi ile TYP, İŞKUR aracılığı ile uygulanmakta olan bir programdır. İşsizliğin azaltılması hususunda İŞKUR tarafından pek çok farklı yöntem ile program uygulanıyor. TYP, bunlardan biri olarak uzun zamandır Başarılı bir şekilde yürütülüyor. İşsizliğin yoğun bir şekilde yaşandığı bölgeler ile zaman dilimlerinde olmak üzere, kurumlar veya özel yükleniciler aracılığı ile işsizlere istihdam sağlanmaya çalışılıyor.

Kimler İŞKUR TYP Projelerine Başvurabilir?

TYP programları, bazı dönemlerde ve farklı kentlerde olmak üzere uygulanmaktadır. Dolayısıyla hangi programa müracaat edeceğinizi buna göre belirlemeniz gerekiyor ve başvuru tarihleri aynı şekilde İŞKUR web sitesi üzerinden takip ediliyor. Kuruma kayıtlı bir işsiz ve aynı zamanda TYP programlarında yer almak istediğinizi açıklıyor ve açılacak programlar ile ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Buna göre başvuru işlemleri yerine getiriliyor.

İŞKUR TYP Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

TYP başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak İŞKUR kaydının bulunması gerekir. ALO 170 hattı ile İŞKUR ve Platformu ve İŞKUR şubeleri üzerinden TYP müracaat işlemlerini yapabilirsiniz. Başvurular nihayetinde açılacak programlar açısından kura sistemi, noter sistemi ile ikisi beraber kullanılarak uygulanan yerleştirme yöntemi ile programa kişi seçimi yapılıyor.

İŞKUR TYP tarafından 4 günlüğüne ilanlar açıldı. Buna göre İŞKUR web sitesi üzerinden ya da İŞKUR şubeleri üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek söz konusu typ projelerine katılım sağlayabilirsiniz.