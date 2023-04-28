EYT için Bakan Bilgin açıklama yaptı: 09.09.1999 ile 30.04.2008 arasında sigortalı olanlar EYT'li olabilecek mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu Türkiye'de uzun zamandır tartışılmaktadır. Bakan Vedat Bilgin, canlı yayında yaptığı açıklamada, 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlar için herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını belirtti. Ancak, 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için durum farklıdır. Peki, bu tarihler arasında sigortalı olanlar EYT'li olabilecek mi?

EYT'nin Tarihi ve Gelişimi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu, 08.09.1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı yasa ile başlamıştır. Bu yasa, emeklilik sisteminde önemli değişiklikler getirerek çalışma yaşamına yeni bir perspektif kazandırmıştır. Yıllar içinde, EYT konusu gündemde kalmaya devam etmiştir. Türkiye'deki emeklilik sistemi, zaman zaman yapılan düzenlemelerle değişse de EYT'nin temel sorunları hala tartışılmaktadır.

Bakan Bilgin'in Açıklamaları ve EYT Kapısı

Bakan Bilgin, 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlar için herhangi bir mağduriyetin olmadığını belirtirken, 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için durum farklıdır. Bu tarihler arasında sigortalı olanlar için EYT kapısı açık olabilir. Ancak, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrasında, 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlar için EYT kapısının kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, emeklilik sistemi ve mağduriyetlerle ilgili yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Emeklilik Yaşı 09.09.1999-30.04.2008

09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecektir. Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesi, EYT konusunu daha da karmaşık hale getirmiştir.

Bakan Bilgin'in açıklamaları, EYT konusunda netlik sağlamamıştır. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için EYT kapısının açık olup olmadığı hala belirsizliğini korumaktadır. Konuyla ilgili