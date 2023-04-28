Kefilsiz Kredi Dönemi Başladı: Bankalar Harekete Geçti!

Kredi kullanırken kefil bulmak zorlayıcı olabiliyor ve bu durum birçok kişinin kredi almaktan vazgeçmesine sebep olabiliyor. Ancak artık bankalar, kefil aramaksızın da kredi kullanımına olanak sağlıyor. Kefilsiz kredi imkanı sunan bankalar, hem maaş alan hem de almayan tüm vatandaşlara ödeme vereceklerini duyurdu.

Kefilsiz Kredi Kullanmak İçin Gerekli Şartlar

Kefilsiz kredi kullanmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve kredi notunuzun uygun olması gerekiyor. Ayrıca gelir beyanınızı resmi evraklarla kanıtlamanız da gerekiyor. İpotek verilecekse eş izni de talep ediliyor ve bankaya yazılı olarak sunulması gerekiyor.

Kefilsiz Kredi İçin Şubesiz Bankacılık Hizmeti

Kefilsiz kredi kullanmak isteyenler için bankalar şubesiz bankacılık hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde evrak toplama işlemi de talep edilmiyor. Bankalar, kredi notunuzu Kredi Kayıt Bürosu verilerinden, SGK belgelerinizi ise E-Devlet üzerinden ulaşıyor. Bu hizmeti sunan bankalar arasında CEPTETEB, Enpara.com, N Kolay Kredi (Aktif Bank), Yapı Kredi Anında Şubesiz Kredi, ING E-Kredi, İş Bankası Anında Kredi ve Akbank Direkt Kredi yer alıyor.

Diğer Banka Seçenekleri

Kefilsiz kredi veren diğer bankalar arasında Odeabank ve Şekerbank yer alıyor. Odeabank, yüzde 1.70 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle kefilsiz koşulsuz kredi veriyor. Bu kredinin üst limiti 35.000 TL. Şekerbank ise yüzde 2.85 faiz oranı, 36 aya varan vade seçeneği ve 35.000 TL olan üst limitiyle kefilsiz ve gelir belgesiz kredi veriyor.

Kefil Yerine İpotek Kullanmak

Kefil yerine ipotek kullanmak da bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar, ipotek verilmesi durumunda da teminat sağlandığı için genellikle kefil istemiyorlar. Bu konuda bankalar arasında farklılıklar olabilir ancak genellikle kabul edilen bir yöntem olarak görülüyor.

Kefil bulmakta zorlananlar için bankaların kefilsiz kredi imkanları oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor. Ancak kredi kullanımı öncesinde şartların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve doğru