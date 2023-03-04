EYT Emeklilik Başvurusu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Nihayet Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Milyonlarca EYT’li vatandaş emeklilik için başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Emeklilik başvuru işlemleri nasıl yapılır? Sorusunu araştırıyor.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) başvurularını gerçekleştirmek isteyen milyonlar, e devlet üzerinden başvuru yapabilir. Arama çubuğuna EYT yazılarak doğrudan başvuru ekranına da ulaşılabilir. Tüm işlemler buradan gerçekleştirilecek. EYT emeklilik ile ilgili başvurular için gerekli olan işlem ve aşamalarda araştırmalar hız kazanıyor. İşte milyonların merak ettiği EYT için emeklilik işlemlerinin adım adım basamakları…

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ile ilgili kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. 5 milyon çalışanı etkileyen düzenleme ile 2023 yılı için 2 milyon 250 bin kişi sadece faydalanabilecek. Emeklilik hakkını kazanan vatandaşlar ise başvurularını e devlet üzerinden veya SGK üzerinden yapabilir. E devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, “turkiye.gov.tr” adresini kullanarak e devlet sistemine giriş yapılır. Bunun yanı sıra arama kısmına EYT, aylık veya emekli kelimeleri yazılarak da ekrana gelecek olan talep belgesinin verilmesi bağlantısına tıklanarak başvuru işlemleri başlatılır.

Ekrana gelen sayfada bulunan Yeni Başvuru tıklanarak tahsis talep türünü ‘Yaşlılık Aylığı’ seçilir. SSK kapsamına dâhil aylık talebi için 4/A SSK, Bağ-Kur kapsamındaki aylık talep için de 4/B Bağ-Kur seçilir. Alt kısmında bulunan ‘Başvuru’ butonu tıklanarak maaş ödemesi yapacak banka seçilir. Açıklama kısmına ise bankanın talep edilen şubesi yazılır. İletişim bilgileri doldurulur.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı ya da yurt dışından aylık alınacak ise ‘Aylık alınıyor mu’ kutucuğunda bulunan evet ya da hayır seçenekleri kullanılır. İleri butonu kullanılarak bir sonraki sayfaya geçilir. Başvur kutucuğu tıklanarak ilgili kuruma gönderilir.