 Deprem Bölgesi İle İlgili Kıdem Tazminatı Düzenlemesi Gündemde

Kahramanmaraş merkez üstü yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar ardı arkasına sarılmaya devam ediliyor. Deprem bölgesinde yaşayan işçiler için kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme geldi ve görüşmeler bir an evvel yapılacak. Bakan bey ise bu gelişmelere olumlu bakıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinde bulunan Vedat Bilgin’i ziyarette bulunan disk heyeti depremi etkilemiş olduğu illerde istifa eden işinden ayrılmak isteyen veya ailesine kayıpları meydana gelen işçilerin talep etmeleri halinde bu tazminatın devreye girmesi söz konusu olacak.

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı görevinde bulunan Vedat bilgin ise söz konusu olan bu kıdem tazminatı önerisine olumlu şekilde baktığı öğrenilirken gözler bu konunun ne zaman resmiyet kazanacağı ile ilgili zamana çevrilmiş durumdadır.

Kıdem Tazminatına Olumlu Bakılıyor

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkez üslü yaşanan ve 10 ilimizi derin bir şekilde etkileyen deprem felaketinin ardından hükümet birçok konuda iyileştirme çalışmalarına başladı. Deprem bölgesinde var olan işçiler için ise kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme geldi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için herkes ne şekilde yardım edilebilir sorusuna cevap vermeye çalışarak el ele Birlik olarak yardımlaşma faaliyetlerini yürütüyorlar. Bölgede çalışan işçiler için ise dikkat çeken kıdem tazminatı gündeme gelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde DİSK genel başkanı görevinde bulunan Arzu Çerkezoğlu ile heyeti çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı olan Vedat Bilgen’i ziyarette bulunarak deprem ile ilgili belirli sosyal politika önerilerini iletti. Görüşmeler neticesinde deprem bölgesinde bulunan işçilerin kıdem tazminatları gündeme gelirken heyet ise bu illerdeki istifa eden ya da eşinden ayrılmak isteyen veyahut dairesinde kayıplar olan işçilerin istemeleri halinde tazminatlarına hak kazandırılacakların önerisi yapıldı.

Ödeyemeyecek durumda olan işverenler için ise devletin garantörü olmasına taleplerinde bulunan disk ayrıca fabrika işçilerinde engelli kadrosunda bulunan işçi kontenjanları ile ilgili de görüşler iletildi. Disk ise ülke genelinde bulunan tüm fabrikalarda bulunan engelli işçi kontenjanlarına da dikkat çekti. Ülkü genelinde Tüm fabrikalardaki engelli işçi kontenjanlarının da aynı zamanda deprem bölgesinde bulunan depremzede vatandaşlarının kontenjanına da dahil edilmesini istedi.