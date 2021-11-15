EYT Bekleyenlere Müjde, Artık O Kişilere Nakit Verilecek

EYT Bekleyenlere kredi veren bankalar var mı? EYT bekleyenlere kredi veren bankaların başvuru şartları nelerdir? EYT ile emekli olacak kişilerin kredi alacakları bankalardan bahsedeceğiz. Sizlerde bu şekilde vereceğimiz bankalardan kredi kullanabilirsiniz.

Eyt ile emeklilik bekleyenler için, ihtiyaçları durumlarında kredi veren bankalar merak edilmektedir. Eğer emeklilikte yaşa takıldıysanız ve hala meclisten bir haber bekliyorsanız, bu konu hakkında bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. Ama eğer bu durumda para ihtiyacınız varsa da bazı bankalardan kredi başvurusu yaparak, bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

EYT bekleyen vatandaşlarımıza kredi veren bankalar, kişilerin kredi notu uygun olması durumunda sadece kimlikleriyle veya online olarak kredi imkanı sağlayacaklardır. Sizlerde eğer kredi notunuzun uygun olması durumunda işlem yapacaksanız, kredi başvurusu yaptığınızda banka size ne kadar onay alacağınızı söyleyecektir. Şimdi sizlere kredi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Denizbank 55.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden 55.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank uygun faizlerle 36 ay vadeye kadar kredi kullandırmaktadır. Kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gitmenize gerek yoktur. Kredi başvurusu için SMS atmanız yeterlidir. SMS atmak istiyorsanız, kredim yazın boşluk bırakın ve tc kimlik numaranızı yazın 3280’e gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve kredinizi kullanmış olacaksınız. Kredi başvurusu yapmak için ayrıca bankanın internet bankacılığını da seçebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, bu bankada hesabı olması durumunda kredi kullanabileceksiniz. Aldığınız kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmanız da mümkündür.

Akbank 50.000 TL Online Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden 50.000 TL internet bankacılığı üzerinden kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için bu bankada hesabınızın olması gerekiyor. Hesabı olan müşterilerin Akbank direkt uygulamasını kullanıp bu uygulama üzerinden kredi başvurusu yapması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, bu şekilde 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Aldığınız kredi ihtiyaç kredisi olarak hemen hesabınıza yatacaktır.

İş Bankası İş Cep Üzerinden Online Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden başvuru yapacağınız bu kredi türünde, sizlere online olarak kredi verilmektedir. Oturduğunuz yerden alacağınız bu ihtiyaç kredisinde banka sizin kredi notunuza göre onay verecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar kredi vereceklerdir. İş Bankası ayrıca banka şubesinden ve müşteri hizmetlerini aradığınız zaman da sizlere ihtiyaç kredisi verecektir.

Cepte TEB İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Cepte TEB kredi başvurusu yaptığınızda, bankaya gitmeden kredinizi hesaba atabilirsiniz. Cepte TEB bankası, online olarak kredi kullanacağınız bankalardan birisidir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankanın internet bankacılığına girmeniz gerekir. Çünkü banka şubesiz bankacılık olduğu için sadece internet üzerinden sizlere kredi verecektir. Kredi alacak olan kişiler 50.000 TL’ye kadar başvuru yapabilirler ve bu başvuruları onaylandığında 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Dilerseniz cepte teb bankası internet sitesinden de başvurunuzu yapabilirsiniz.