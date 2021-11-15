Burgan Bank, Aktifbank ve Şekerbank Emekliye Kredi Kampanyası Başlattı, Bu Bankalar Yeni Kampanya Yaptı

Burgan Bank, Aktifbank ve Şekerbank Emekliye Kredi veriyor mu? Son zamanlarda herkesin merak ettiği bu konuyu, sizlere araştırdık. Emekli olup kredi alacak olan kişilerin bu bankalardan nasıl kredi alacaklarından bahsedeceğiz. Yazımızda, kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir bunları öğreneceksiniz.

Burgan Bank, Aktifbank ve Şekerbank özel banka olarak hizmet vermektedirler. Sizlerde bu bankalardan, diğer bankalarda olduğu gibi tüm ihtiyaçlarınız için kredi alabilirsiniz. Özellikle emekli olan müşteriler, bankadan emekli kredisi çekebilmektedirler. Yalnız bu bankaların da diğer bankalar gibi bazı politikaları vardır. Emekli olup kredi alacak olan kişilerin kredi sicilinin temiz olması istenmektedir. İcralık veya avukatlık bir banka borcunuzun olmaması durumunda kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak kişiler ayrıca, hangi bankadan işlem yapacaksa o bankadan da maaş alması gerekiyor. Şimdi sizlere bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgiler verelim.

Burgan Bank Emekli Kredisi

Burgan Bank üzerinden emekli kredisi almak istiyorsanız, size en yakın Burgan Bank şubesine giderek, maaşınızı bu bankaya taşımak istediğinizi söyleyeceksiniz. Banka, emekli kredisi olarak, 100.000 TL’ye kadar sizlere işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, kredi notu düşük olsa bile bu kredileri hemen kullanacağını söylemek istiyoruz. Burgan Bank, emeklilere kredi verirken, diğer bankada olan tüm borçlarınızı da kapatmak isteyecektir. Bu şekilde sizlerde hızlı kredi kullanacaksınız.

Burgan Bank üzerinden 100.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız, bankaya ipotek vermeniz gerekiyor. Sizin üzerinize olması şart olmayan bu banka ipotekli kredilerde ekspertiz değerine göre kredi vermektedir. 60 ay vadeye kadar ve 3 ay vadeli olarak kredi kullanmak için size en yakın Burgan Bank şubesine gidebilirsiniz.

Aktifbank Emekli Kredisi

Aktifbank, emekli kredisi olarak, kendi banka bünyesinde işlem yapmıyor. PTT ile anlaşmalı olan bu banka, PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere 60.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Eğer maaşınız PTT’de ise, en yakın PTT şubesine giderek, gişelerden Aktifbank kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka hemen sizlere kredi verecek ve bu krediyi aynı gün içinde kullanacaksınız. 60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde, uygun faiz oranları ile kredi alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.

Şekerbank Emekli Kredisi

Şekerbank, emekli kredisi olarak 100.000 TL kredi imkanı vermektedir. Sizlerde eğer Şekerbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacaksanız, bu bankaya maaş taşımanız şarttır. Bu bankadan emekli maaşı alan kişilerde, şubelere giderek, sadece kimlikleri ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Şekerbank, emeklilere kredi verirken, diğer tüm bankada olan kart ve kredi borçlarını da kapatacaktır. Eğer siz kapatmak istemezseniz, banka onay vermeyecektir. 100.000 TL emekli kredilerinde banka, bu şart ile sizlere kredi vermektedir. Eğer maaşınızı yeni taşıdıysanız da bu şekilde kredi başvurusu yapacaksınız. Maaş taşımanız için, maaşınızda bloke, promosyon olmaması gerekiyor. Şekerbank’a emekli maaşınızı taşıdığınızda banka hemen sizlere emekli promosyon da verecektir.