EYT Bekleyenler İçin Yeni Prim Şartları ve Emeklilik Yaşı Düşürülüyor

Emeklilik yaşını beklemeden emekli olmayı uman yaklaşık 4,4 milyon EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaş için yeni prim şartları ve düşürülen emeklilik yaşı düzenlemeleri büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni düzenlemelerin detayları hakkında vatandaşı bilgilendirdi.

1999 Sonrası Emeklilik Fırsatları

1,5 milyon vatandaş geçtiğimiz günlerde EYT sorununun çözülmesi ile emekli maaşını almaya başladı. Ancak, prim gün sayısı ile ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girince, 4,4 milyon EYT'linin yarısı emeklilik hakkını yakalayabildi. Bu durumda olan vatandaşlar için emeklilik yaşı düşürülecek ve kısmi emeklilik fırsatı sunulacak.

Kısmi Emeklilik Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

8 Eylül 1999 sonrasında, 2000-2005 yılları arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için kısmi emeklilik fırsatı sunuluyor. Prim gün sayısı ve yıl şartını dolduranlar yaş bekleme şartı olmadan emekli olabilecekler. Kısmi emeklilikten yararlanacak olan vatandaşlar, çalışmaya devam ederken emeklilik haklarını kullanabilecekler.

Kısmi Emeklilik Şartları ve Çift Maaş Hakkı

Kısmi emeklilikten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 15 yıl ve 3.600 gün prim sayısını doldurmuş olmalıdır. Bu şartı sağlayan vatandaşlar, emekli maaşını almaya hak kazanırken aynı zamanda çalışmaya da devam edebilirler. Bu durum, çift maaş hakkını yakalayan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.