Ücretli Öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi Kadro İstediler 

Yıllarca okullarda kadrolu öğretmenler ile aynı işi yapan ve asgari ücretten bile az maaş alan ücretli öğretmenler artık adalet istiyor. Her dönem sonunda işlerine son verilme ihtimali ile yaz tatillerinde ise tekrar işsiz kalarak mağdur olduklarını belirtiyorlar.

Yıllarca ders çalışıp, yüksek puanlar aldığı halde alımların az olması veya bölümde mezun fazlası olması nedeniyle atanamayıp, ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kalan öğretmenler uğradıkları haksızlıkların bir son bulmasını istiyor.

Asgari Ücretten Bile Az Maaş Alan Ücretli Öğretmenler Adalet İstiyor

Asgari ücretin altında maaş alan, sigortaları bile tam olarak yatırılmayan ücretli öğretmenler kadrolularla aynı işi yaptığı hâlde farklı muamele görüyor. Hatta bazen kadrolu öğretmenler ve okul idarecileri tarafından ikinci sınıf muamelesi gören öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adalet çağrısında bulundu.

Her yıl tekrar bir okulda iş bulma arayışına giren ücretli öğretmenlerin kaderi okul ve MEB çalışanların iki dudağı arasındadır. Ayrıca ücretli öğretmenlik yapmak için torpil arayışında olmak zorunda kalıyorlar. Artık mevsimlik işçi gibi çalışmaktan yorulduklarını belirtiyorlar.

Ücretli Öğretmenler Artık Ek Ders Karşılığında Çalışmak İstemiyor

Ücretli olarak çalışan bütün öğretmenler, usta öğreticiler kadrolu öğretmenlerle aynı işi yaparak aynı eğitimi verme kabiliyetine sahipler. Fakat aralarında statü olarak çok büyük farklar olduğu belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen ücretli öğretmenler artık kadroya geçmek istediklerini, binlerce ücretli öğretmenin ve halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin görmezden gelindiğini belirtti.

Geleceğe dair hiçbir garantileri olmayan ücretli öğretmenler büyük bir hüzün içindeler. Yıl sonu da tekrar bir okulda iş bulup bulamayacakları bile meçhul. Üstelik ücretli öğretmenlik yaparak ev geçindirenler için yaz tatili bir kabusa dönüşüyor. Bu maaş ile ailesini geçindirmek zorunda kalanlar, yaz tatilinde maaşları kesildiği için ek iş bulmak zorunda kalıyorlar. Bir sonraki dönem başında ise bir okula yerleşecekleri bile belirsiz. Bu belirsizlikle yaşamaktan sıkılan ücretli öğretmenlere en kısa zamanda kadro veya sözleşme müjdesi bekleniyor. İlk defa 2017’de sözleşmeye alınan ücretli öğretmenler bir kez daha böyle bir alımın olmasını temenni ediyor.