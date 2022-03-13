EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaptı.

Genel itibariyle bakıldığında EYT hususunda son dakika sıcak bir gelişmesi yaşandı. Milyonlarca yurttaşımızın emeklilikte yaşa takılanlar hususunda gerçekleştirilecek olan son dakika açıklamalarına odaklanmış olduğunu görüyoruz.

EYT'de Yaş Şartı Kalkacak Mı?

EYT yasa tasarısını, milyonlarca vatandaşımız uzun zamandır sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Yapılan bir son dakika açıklamasına baktığımız zaman EYT’de yapılan gelişmeler oldukça ciddi bir noktaya geldi. Üzerinde değişik çalışmaları yapılmaya devam ediliyor. Uzun zamandır yapılan bir çözüm araştırmaları üzerinde değişik şartların öne atıldığı aşikar. Bu hususta konusu ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı açısından gerçekleştirilecek çalışmalara katılmaları beklenmektedir. Tekrardan ele alınıp revize edilecek olan bu düzenlemeye olabildiğince imkanlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EYT Çalışmalarının Tamamlanması İle Beraber Kim İlk Emekli Olacak?

EYT noktasındaki son dakika gelişmelerine baktığımız zaman mağdur olan vatandaşların bu husustan dolayı ayrıntılı araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. Daha çok vakit kaybedilmeden derhal uygulanır ve kabul edilirse yaş koşullarından dolayı binlerce vatandaş, daha fazla zaman kaybına uğramadan emekli olabilecek. İşe giriş tarihleri hesaplandığında emeklilik yaş hesabına eklendiği zaman emeklilik vaktine çok az kalmış olan vatandaşların anında emekli olmalarının yolu açılacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yaş kriteri nin ortadan kaldırılması ile alakalı bir çalışma yapıldığında, yaş faktörü ortadan tamamen kalkacağı için hizmetlerini tamamlamış bu vatandaşların emekli olmaları mümkün hale gelecektir.