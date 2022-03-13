TBMM'de Kararlaştırıldı, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 5 Ay Ertelemeli 10.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararlaştırılan son dakika gelişmesi ne göre kamu bankaları tarafından verilmesi öngörülen 10.000 TL nakit desteğinin detayları netlik kazandı.

Son dakika haberi şeklinde verilen bu kampanyanın ayrıntıları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve kamu bankaları tarafından verilecek olan 10.000 TL nakit kampanyası ile beraber ayrıntılarda netlik kazandı. Acil paraya ihtiyaç duyan ve başvuru işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların, kamu bankası olarak faaliyet gösteren Vakıfbank, Halkbank ve ZiraatBank tarafından devlet destekli bir şekilde 10.000 TL nakit kredi ödemesi olarak verilecek. Kamu bankaları tarafından yapılan bu kampanya duyuruları sonrasında bu bankalar üzerinden düşük faiz oranları ile beraber 10.000 TL kadar nakit kredi kullanımı mümkün hale gelecek. İhtiyaç kredisi şeklinde verilecek olan bu kredinin kullanılmasını isteyen vatandaşlar ise bankaların belirtmiş oldukları koşullara uygun olmaları halinde bu bankalar üzerinden 3 ay yazar ertelemeli bir şekilde kredi olanakları ile beraber 10.000 TL’ye varan nakit kredi kullanabilecek.

Ziraatbank

Ziraat Bankası, çalışır durumda olan ve 6 aylık sigorta primi ödenmiş olan yurttaşlara kredi onayı verecektir. 10.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kullanabilmek amacıyla banka hesabının bulunması durumunda mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi ya da nakit başvurusu işlemlerinin yapılması mümkündür.

VakıfBank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinin yapılması halinde vatandaşlara düşük faiz oranları ile işlem gerçekleştirilecek nokta sizlere en yakın Vakıfbank şubesi üzerinden başvuru işlemlerinizi yapmanız mümkündür. Diğer taraftan internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 10 bin TL'ye varan kredi kampanyalarından faydalanmak mümkündür.

Halkbank

Halk Bankası üzerinden devlet destekli 10.000 TL'lik nakit kredi başvurusu işlemlerinin yapılmasını isteyen vatandaşlar öncelikli olarak kendilerine en yakın Halkbank şubesine gidebilir ya da mobil ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da kredi başvurusu işlemlerini çok pratik ve daha kısa süre içinde yapabilir.