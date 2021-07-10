Evrak İstemeden Kredi Veren Bankalar, Son Dakika Gelişmeleri Yayınladılar! Birden Fazla Vatandaşa Destek Gelecek

Evrak istemeden kredi veren bankalar yeni kredi kampanyaları ile birlikte müşterilere umut oldu. Sizlerde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız vereceğimiz bu bankalar üzerinden evrak vermeden hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Sadece kimliğinizle veya internet bankacılığı üzerinden kullanabileceğiniz bu krediler de banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay olabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar bankalar kredi limiti müşterilerine sunmaktadır Sizlerde 100.000 TL kredi başvurusu yapacaksınız, kredi notunuzun yüksek olması durumunda onay alabilirsiniz

100.000 TL'ye kadar evraksız olarak kredi alabileceğiniz bazı bankalar vardır. Bu bankalardan kredi başvurusu yapmadan önce, daha önceki banka çalışmalarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız bu ödemeleri düzenli yapmış olmanız durumunda bankalar sizlere kredi verecektir. Bankaların verdiği bu kredilerde 100.000 TL onay almanız durumunda 36 ay vadeye kadar da işlem yapabileceksiniz. 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacağınız bankalar şu şekilde sıralanmaktadır. Bu bankalara başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız hiçbir şekilde evrak vermeden sadece kimliğinizle kredi kullanabileceksiniz.

Halkbank evraksız 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor

Halkbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. Bunun için en yakın banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Banka şubesine giden müşteriler, 36 ay vadeli olan bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilirler. 100.000 TL kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizin kredi notunuza ve çalışma durumunuza bakacaktır.

Halk Bankasından kredi almak istiyorsanız, emekli veya en az 6 aydır aynı işyerinde çalışan bir müşteri olmanız gerekiyor. Yeni işe başlayanlar veya sigortası olmayan kişiler kredi alamazlar. Bu kredileri kullanacak olan kişiler evrakları ile bile gitmese bile sistem üzerinden gözükmektedir. Bu yüzden kimlikle başvuru yaparken bu şartı uygun olduğunuzu da bilmeniz gerekiyor.

TEB Bankası evraksız kefilsiz gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu

TEB Bankası kendi kurmuş olduğu dijital banka olan cepte Teb Bankası üzerinden kredi imkanı sağlıyor. Online olarak verilecek olan bu krediler de evrak istenmeden Sadece kimliğinizle kredi kullanabilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa internet bankacılığına girerek hemen Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Mobil uygulama veya internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra krediler bölümüne gelerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu bölümünden 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yaparak hemen onay alabilir. Onaylanan kredinizi de şartsız imzasız kefilsiz hesabınıza atabilirsiniz.

Denizbank evrak istemeden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden evrak istemeden kredi başvurusu yapacaksınız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Yapacağınız bu kredi başvurusunda da onay alırsanız, 55 bin TL'ye kadar bu bankadan kredinizi sadece kimliğinizle kullanabilirsiniz. Yeni işe başlayanlar ve sigorta yüzünden kredi onayı alamayan kişiler Denizbank üzerinden başvuru yaparak onay alırsa şubelerden kredilerini kullanabilirler.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini Denizbank üzerinden alabilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi Ayrıca SMS ile de veriliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler Cep telefonlarından ücretli bir mesaj atarak 55 bin TL'ye kadar ne kadar onay aldıklarını oturdukları yerden görebilirler. Bunun için mesaj atmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına giriniz ve buraya Kredim yazın boşluk bırakın daha kendi kimlik numaranızı yazarak aynı bu şekilde mesajı 32/80 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yapıldıktan 10 dakika içerisinde size mesaj ile sonuç gelir. Onaylanan bir limit varsa mesajla yazar. Bu limite kadar krediyi de 36 ay vadeye kadar hemen en yakın Denizbank şubesinden kullanabiliyorsunuz.