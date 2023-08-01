Evlenmek isteyenler, son zamanlarda yüksek fiyatlarla baş etmek zorunda kalıyor. Yüksek fiyatlar, mobilya almayı, beyaz eşya satın almayı güçleştiriyor. Aynı zamanda uzun vadeli borçlanmaya ve borçların ödenmesini zorlaştırmaya sebep oluyor. Bankalar, yüksek faizli kredi verdiği için geri ödemeleri yapmak, hiç de kolay olmuyor.

Borç altına giren çiftler, evliliklerinin en güzel yıllarını kredi ödeyerek geçiriyor. Devlet bu konuda gerekli desteği sunmak için faizsiz kredi vereceğini duyurdu. 150 bin TL tutarında faizsiz kredi verilecek. Bu kredi, 48 ay vadeli olacak şekilde ödenecek.

150 BİN TL KREDİ VERİLECEK

Evlilik kredisi tutarının 150 bin TL olacağı duyuruldu. Kredi almak isteyenler için Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı ile harcamalar karşılanacak.

Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla farklı desteklerin sağlanması da bekleniyor. Bu desteklerden biri de gençlere vergisiz olacak şekilde telefon ve bilgisayar verilmesi olacak.

48 AY VADELİ OLARAK ÖDENECEK

Kredi almak isteyenler, kolay ödeme avantajıyla da karşılaşacak. Kredinin 48 ay vadeli olacak şekilde verileceği duyuruldu. Bunun yanı sıra kredi, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Kredi, faizsiz olarak verileceği için banka kredilerine göre daha avantajlı olacak.

Yeni dönemde kadınlara yönelik farklı destekler yapılması bekleniyor. Ev kadınlarına, erken emeklilik fırsatı sunulacak. Ev kadınlarının emekli olmak için ödedikleri primlerin bir kısmını devlet ödeyecek. Bu sayede kadınlar, ay içerisinde daha az prim ödeyerek emekli olacak.

150 bin TL kredi sayesinde yeni evli çiftlerin ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşacak. Ödemeler, 2 yıl sonra yapılacağı için hemen kredi ödemeye başlamaya gerek kalmayacak. 48 ay vadeli ödeme fırsatı sayesinde ödemeler, kolayca yapılacak. Kadınlara, erken emeklilik fırsatı sunulması da planlanan yenilikler arasında bulunuyor. Kadınlar, çocuk sayısına göre belirlenecek sürelere göre erken emekli olacak.