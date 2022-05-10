Evinizden Çıkmadan her Ay 7000 TL Kazanmak İster Misiniz? O Zaman Bu Habere Dikkat!

Türkiye'nin istihdam kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren İŞKUR, bütün vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Herkes açısından en uygun işi bulan ve gelir sahibi olması açısından hareket eden İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların evden ayrılmadan aylık 7000 TL para kazanmalarına imkan tanıyan istihdam kriterlerini açıkladı. Haberin devamını okuyunuz...

İŞKUR evde iş fırsatı nedir?

Ülke genelinde işçi ile işverenleri bir araya getirmeyi başaran İŞKUR, 2022 senesi içinde de evde ek iş fırsatları hususunda yoğun taleplere cevap vermeye devam ediyor. Günümüzde firmalar tarafından üretimde ya da paketleme aşamasında dışarıya iş vermek hem daha seri bir performansın alınabilmesine hem de aynı şekilde imalat aşamasında meydana gelen maliyetlerin önemli bir ölçüde düşürülmesine yardımcı oluyor. Hal böyle olunca ciddi bir iş potansiyeli ortaya çıkıyor ve böylece önemli kazanç fırsatları ayağınıza geliyor.

İŞKUR İzmir 5 adet paketleme işçisi ilanı

İŞKUR'da ilan edilen paket işçisi ilanı açısından anında müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru açısından İŞKUR kaydınızın durulması gerekiyor. Daha sonrasında ise İzmir'de 5 açık pozisyon açısından gerçekleştirilecek paketleme personeli ilanına başvuru yapmanız gerekiyor. Evde iş fırsatı sağlayan bu ilanda evde firma tarafından gönderilecek olan ürünleri paketlenebilir ve aynı zamanda her bir paketlerine başına kazanç elde edebilirsiniz.

İstanbul'da İŞKUR nikah şekeri paketleme ilanı

Bahar ile yaz aylarının gelmesi ile beraber evlilik ile düğün organizasyonlarında yoğunlaşması artık söz konusu olmaya başladı. Bu dönem içerisinde düğün firmalarının çiçeklerinin ve düğün salonlarının düğün organizasyonuna yönelik olarak nikah şekeri konusunda çok fazla talebi bulunmaktadır. Bu taleplere cevap verebilmek amacıyla İŞKUR evde iş fırsatları ile dışarıya iş veriyor. İstanbul'da evde nikah şekeri paketleme yaparak önemli kazançlar elde edebilirsiniz hatta aylık 7 bin TL'ye yakın kazanç elde etmeniz mümkün olacaktır.