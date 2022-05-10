Devlet Kurumu İle İşbirliği Yapan O Banka Cep Telefonundan Mesaj Gönderenlerin 80.000 TL Ödeme Yapıyor. PTT son dönemlerde bankacılık ürünlerinin sunulması hususunda aktif bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor. Aktif Bank ile PTT arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında pek çok bankacılık işlemi PTT şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında Kredi finansmanları şeklinde çeşitli bankacılık ürünlerini de aynı şekilde PTT üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirerek ulaşabiliyorsunuz.

Diğer taraftan emekli vatandaşların aylıklarını almak açısından PTT'yi tercih etmeleri halinde hazırlanan yeni kampanya ile beraber 80.000 TL üstü kefilsiz ve teminatsız kredi veriliyor. Emekli aylıklarını PTT üzerinden alan kişilerin faydalanabilecekleri bu kampanyadan kısa bir mesaj ile anında sahip olabilirsiniz.

PTT sms kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Emekli aylıklarını PTT şubelerinden alan emekli vatandaşlar cep telefonlarının kısa bir mesaj göndermek suretiyle kredi müracaat işlemlerini anında yapabiliyor. Kredi başvurusu gerçekleştirmek isteyen emekli vatandaşlardan, aylıklarını PTT şubelerinden alıyor almaları haricinde herhangi bir koşula aranmamakta.

Yalnızca PTT yazdıktan sonra boşluk bırakıp T.C. kimlik numaralarını yazdıktan sonra 3050’ye mesaj atmanız ve müracaat işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için yeterli olacaktır. Aldığınız mesaja göre kredi tutarını zamanında PTT hesabınıza geçecek ve hazırlanan bu yeni kampanyadan halihazırda aylıklarını PTT şubelerinden alınan emekli vatandaşlar faydalanabilecekleri gibi emekli aylıklarını PTT şubelerine taşıyan emekli vatandaşlar da aynı şekilde faydalanabiliyor.