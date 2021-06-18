Emekliye Müjdeli Haber Geldi, 500 TL ve 1500 TL Arasında Hesaplara Yatıyor

Ülkemizdeki özel ve kamu bankaları üzerinden emekli olan kişilere belirli promosyon ödemeleri yapılmaktadır. SGK üzerinden de verilen bu destekten faydalanmak istiyorsanız, bankalardan emekli maaşı almanız yeter. Emekli promosyon almak isteyenler, bankalardan 3 yıllık taahhüt yaparlarsa, hemen onay alabileceklerdir.

Emekli promosyonları SGK tarafından en fazla 750 TL ödeniyor. 750 TL ve üzerinde promosyon almak isteyenlerde bankaların yapmış oldukları kampanyaları incelemeleri gerekiyor. Emekli maaş ödemesini aldığınız bankalardan sözleşme imzalayarak emekli promosyon alabileceksiniz.

Emekli olan kişilerin, bankalardan maaş alması ile birlikte alabilecekleri promosyonlar hakkında yeni bilgiler geldi. Maaşını 3 yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden kişilere bankalar emekli promosyonu verecek. Verilen ödemeler, maaşınıza göre verilmektedir.

1500 TL'ye kadar maaşı olan kişiler, 500 TL emekli promosyonu alırken, 1500 - 2500 TL arasında 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişilerde 750 TL emekli promosyonu almaktadırlar.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 750 TL'ye kadar para vermektedir. Eğer bu bankalardan emekli maaşı alıyorsanız, bu maaşınız üzerinden belirtilen promosyonları alabilirsiniz.

Hangi Bankalar Yüksek Promosyon Veriyor?

Bankalardan Garanti BBVA, en yüksek promosyon veren bankalardan birisi. En fazla 1500 TL'ye kadar ödeme yapan bu banka, emekliye özel promosyon kampanyaları da yapmaktadır. Garanti BBVA üzerinden işlem yapacak olan kişiler, ayrıca emekli arkadaşlarını da getirerek, 150 TL ek bonus alabilmektedirler.

Akbank ise en düşük 850 TL emekli promosyonu veriyor. Emeklilere özel olarak verilen bu promosyonlarda maaşınıza göre 1.250 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilirsiniz. Kabul ederseniz, banka hesabınıza 30 gün içinde bu para yatacaktır.

Denizbank ise 1.000 TL'ye kadar emekli promosyonu veriyor. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve QNB FinansbanK'ta 1.250 TL'ye kadar emekli promosyonu veren bankalar arasında gösterilmektedir.