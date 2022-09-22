Evde Bulunan Malzemelerle İnce Çizgileri ve Kırışıklıkları Yok Etmek Mümkün

Evde bulunan malzemelerle çok fazla para harcamadan cildi gençleştirebilmek pek çok kadın tarafından kullanılmakta olan bir yöntemdir. Kırışık karşıtı bakım ürünlerine çok fazla para harcamayı tercih etmeyen kadınlar doğal maskeleri evde bulunan malzemeler ile hazırlamaktadır. Bu şekilde ince çizgilerin görünümü azalır ve cilt kısa süre içerisinde sıkılaşır. Bu maskeler cilt için gençlik iksir özelliğine sahiptir ve kısa süre içerisinde cildi yeniler. Gençleştirici maskelerin cilt bakım rutinine dahil edilmesi gerekir ve bu şekilde pek çok faydaları bulunur.

Piyasada cildin erken yaşlanmasını engellemek için çok fazla ürün bulunmaktadır fakat bu ürünlere çok fazla paralar harcanmak istenmiyor ve bütçe ayırmak tercih edilmiyorsa mutfakta bulunan malzemeler ile de cildi gençleştirmek mümkün olmaktadır. Bu doğal maskeler kırışıklık karşıtı olmaktadır. Kusursuz bir cilde sahip olmak için bu ürünlere her zaman bir şans verilebilir.

İlk maske yaşlanma karşıtı maya maskesi olarak isimlendirilir ve cildi kısa süre içerisinde sarkmış bir görüntüden kurtararak sıkılaştırır ve toparlanmasını sağlar. Maya maskesi cildin erken yaşlanmasını engeller ve gözenekleri sıkılaştırması özelliği ile de bilinir. Ciltte sivilce, siyah nokta ve akne oluşumu engelleyici özellikleri ile de bilinen yaşlanma karşıtı maske mermer gibi bir cilde sahip olunması için pek çok kadın tarafından tercih edilmektedir.

Öncelikle bir paket yaş maya ile 2 yemek kaşığı süt bir kap içerisinde karıştırılır ve karışım daha sonra temiz cilde sürülür. Sürülen karışım yaklaşık olarak 15 dakika bekletilmesi ardından ılık su ile durulanır. Cilt, maske sonrasında nemlendirici ile nemlendirilir ve bu maske haftada bir ya da iki kez düzenli olarak yapılır.

İkinci el maske tarifinin ismi ise ince çizgiler için E vitamini maskesidir. Cildi ölü derilerden arındırmak ve cilt hücrelerini yenilemek istiyorsanız E vitamini ile yapacağınız maske tam sizin için bir tarif olmaktadır. Cildi tazeleme ve yenileme özelliği ile bilinen E vitamini tüm kırışıklıkları açmak ile birlikte cilde dolgunlukta kazandırmaktadır. Bu maskeyi hazırlamak için bir çay kaşığı bitkisel kaynaklı gliserin ile bir ampul E vitamini öncelikle karıştırılır. Hazırlanan karışım daha sonra eşit miktarda olmak üzere temiz cilt üzerine sürülür ve yaklaşık yarım saat boyunca bekletilir. 25 ile 30 dakika arasında bekletilen maske durulanması sonrasında haftada bir iki kez olmak üzere düzenli olarak uygulanmalıdır.

3. doğal maske tarifinin ismi ise nem kaynağı zeytinyağı maskesi olarak bilinir. Cildin ihtiyacı olan nemi kısa süre içerisinde geri kazanmasını sağlayan ve cilde nem bombası etkisi yapan zeytinyağı adeta cilde nem depolamaktadır. Nem kaynağı zeytinyağı maskesi bu özellik sayesinde cilt boru yerine güçlendirmesi ile birlikte dış etkenlere karşı cildin daha güçlü olmasını da sağlamaktadır. Bunun yanı sıra zeytinyağı maskesinin düzenli uygulandığı sırada cildin erken kırışmasını engellediği de bilinir. Diğer taraftan cilt üzerine meydana gelen koyu lekelerin görünümünü de hafifleten zeytinyağı cilt bakımı rutinine dahil edilmelidir.