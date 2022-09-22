Cilt Bakımı Nasıl Yapılır, 5 Temel Uygulama Nedir?

Doğru adımlar uygulandığı zaman cilt bakımı faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Diğer taraftan yanlış yapılan cilt bakımları ise cildin hasar görmesine yol açabilir ve bu şekilde cilt problemleri ile karşılaşılabilir. Cilt bakımı yapıldığı sırada bu sebeple doğru sıralamayı bilmek büyük bir önem taşımaktadır. Sizler için haberimizin devamında doğru cilt bakımı yaparken uygulanması gereken adımları detaylı bir şekilde yazdık.

Aydınlık, canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteniyorsa her gün cilde bakım yapılması gerekmektedir. Fakat cilt bakımı yapıldığı sırada sıralamanın doğru olması tavsiye edilir aksi takdirde geri dönüşü olmayan sonuçlar ile karşılaşılacaktır. Doğru bir şekilde cilt bakım sıralaması uygulamak istiyorsanız sizler için yazdığımız adımları takip etmeniz gerekmektedir.

Doğru bir cilt bakım uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken ilk aşama temizleme aşaması olmaktadır. Cilt üzerinde gün içerisinde makyaj kalıntıları, yağ ve kir birikebilmektedir. Bu nedenle cildi derinlemesine temizlemek yapılacak olan ilk adım olmaktadır. Hassas, kuru, yağlı ve karma ciltlere özel cilt temizleyici ürünler ile cilt öncelikle arındırılır. Günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere cildi temizlemek yeterli olacaktır.

Temizleme aşamasından sonra ikinci adım ise peeling yapma olacaktır ve bu şekilde cilt ölü hücrelerden arındırılır. Peeling yapma temel cilt bakımı rutinine eklendiği sırada daha pürüzsüz bir cilt ortaya çıkacaktır. Her zaman peeling yaparak cildinizi tazeleyebilir ve cildinize hücre yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Haftada bir ya da iki kez peeling işlemini uygulayabilir ve cilt bakımı sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

Peeling aşaması sonrasında üçüncü adım ise tonik olmaktadır. Cildi makyaj, kir veya kalıntılarından arındırmak adına yalnızca köpük ya da jel yardımı ile temizlemek yeterli olmaz ve tonik kullanımı gerekir. Gözeneklere derinlemesine bir temizlik uygulamak ve arındırmak için tonik kullanımı gerekir. Tonikler gözenekleri sıkıştırmak ile birlikte cildi yatıştırır ve kısa sürede cildin temizlenmesini sağlar. Cilt bakımı ürünlerinin cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayan tonik cildi güçlendirme özelliği ile de bilinmektedir.

Gün içerisinde cilt çevresel faktörler nedeniyle ihtiyacı olan nem oranını kaybeder ve bir nemlendirici kullanmak gerekir. 4. adımda ise nemlendirici kullanımı yer almaktadır. Cildin hasar görmesinin önüne geçmek ve cilt bariyerini güçlendirmek adına nemlendirici kullanmak çok önemli bir aşamadır. Cilt tipi ister kuru ister yağlı olsun mutlaka gün içerisinde temizleme işlemi yapıldıktan sonra nemlendirme işleminin yapılması gerekli olmaktadır. Cilt tipine göre en uygun nemlendirici belirlenir ve günde 2 defa almak üzere masaj yaparak cilde nemlendirici uygulaması yapılır. Bol miktarda gün içerisinde su içilmesi de önemli olmaktadır ve bu durum cildin nem dengesini korur.

Son aşamada ise güneş koruyucu kullanmak bulunmaktadır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korumak için ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için güneş koruyucu kullanımı tavsiye edilmektedir. Gün içerisinde güneş ışınlarına çok fazla maruz kalan ciltlerin karıştığı ve erken yaşlandığı bilinir ve bu durumu engellemek için dört mevsimde güneş koruyucu kullanımı tavsiye edilir.