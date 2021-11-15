Ev Sahibi Olmak İsteyenlere 200.000 TL Onay Verilecek, Konut Kredisi Desteği Başladı

En uygun 200.000 TL konut kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartlarını sizler için hazırladık. Sizlerde ev sahibi olmak istiyorsanız, 200.000 TL ve üzerinde konut kredisi alacağınız bankaları sizler için araştırdık. Yazımızda başvuru nasıl yapılır, kredi başvurusu şartları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. İşte detaylar…

Bankaların müşterileri için sunduğu en güzel ve çekici kampanyalardan birisi Konut kredisi kampanyasıdır. Konut kredisi başvurusu yaparak, alacağınız evin kredi ile alabilirsiniz. Bu şekilde kira ödemek yerine kendi evinizi ödersiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan kişilerin işlemleri anında sonuç alacaktır. Alacağınız evin ekspertiz değerine göre 120 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Sizlere şimdi en çok tercih edilen ve düşük faizlerle müşterilerine konut kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Kampanyası

Kredi başvurularında ilk tercih edilen bankalardan birisi Ziraat Bankası’dır. Sizlerde bu bankadan konut kredisi alacaksanız, diğer bankalardan daha uygun faizlerle işlem yapacağınızı söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen size sonuç verecektir. Konut kredisi alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka ayrıca kendi anlaşmalı olduğu inşaat şirketlerinden alacağınız evler içinde uygun faizlerle 120 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru için kimlik, gelir belgesi ve tapu evraklarınız ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekmektedir. Dilerseniz alacağınız konut kredisinde 3 ay erteleme imkanı da sunulmaktadır.

Garanti BBVA Konut Kredisi Kampanyası

Konut kredilerinde, özel bankalar arasında en çok tercih edilen Garanti BBVA’dır. Bu bankanın mortgage kredisi, kendi özel yetkili personelleri tarafından verilmektedir. Sizlerde bu bankadan kredi kullanacaksanız, öncelikle bütçenize göre bir çalışma yapılacaktır. Alacağınız evin ekspertiz değerinin %80’ine kadar bu banka 120 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Başvuru yapacağınız yer sadece banka şubeleridir. Kredi notu uygun olan, sigortası olan kişiler başvuru yapabileceklerdir. Bu banka ayrıca eş siciline de bakacaktır. Banka sicili kötü olan bir eşiniz varsa banka size kredi vermeyecektir. Eş sicili ile birlikte ayrıca eş rızası da banka tarafından istenilecektir.

Vakıfbank Konut Kredisi Kampanyası

Ülkemizin devlet bankaları, konut kredilerinde sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadırlar. Vakıfbank’ta konut kredisi başvurusu yaptığınızda sizlere uygun olarak işlem yapacaktır. Başvuru için size en yakın Vakıfbank şubesine giderek sarı panjur konut kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka 120 ay vadeye kadar 200.000 TL ve üzerinde kredi imkanı sunmaktadır. Kredi vadelerini dilediğiniz gibi ödeme tablosu oluşturarak da kullanabilirsiniz. Bunun için 3 ayda bir ödemeli, 2 ayda bir ödemeli kredi başvurularınızı Vakıfbank şubesi yetkili personeline söylemeniz yeterlidir. Kredi başvurusu onayladığında banka sizin alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi kullandıracaktır. Ziraat Bankası’nda olduğu gibi bu bankanın da anlaşmalı olan inşaat şirketlerine başvurunuzu yaparak kredi kullanımı yapabilirsiniz. Daha uygun faizlerle sizlere imkan verilmektedir.