Ev Hanımlarına 33.000 TL Ödeme Başvurusu ve Şartları Açıklandı, Sadece Ev Hanımı Olan Kişiler Onay Alacaklar

Ev Hanımlarına 33.000 TL kredi kampanyası başladı. Verilen bu krediler ihtiyaç kredisi olarak, ev hanımlarının ihtiyacı için verilecektir. 33.000 TL ev hanımları nasıl kredi alır, banka şartları nelerdir, bunun bilgilerini vereceğiz. İşte detaylar…

Ev Hanımları, uygun faiz oranlarıyla bankalardan kredi alabilirler. Özellikle son yapılan 33.000 TL kredi kampanyasına katılmak için, bankaların uyguladığı politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Ev hanımı olup, kredi alacak olan kişilerin, başvuru şartlarına göre banka hemen kredi kullandıracaktır. Eğer bir ihtiyacınız varsa, vereceğimiz bankalardan gelir belgesiz olarak ve sadece kimliğinizle kredi kullanabilirsiniz.

Bu kredilerde onay almak istiyorsanız, ev hanımı olmanız yetmiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan, banka sicili temiz olan kişilerin başvuruları onay alacaktır. Aksi durumda maalesef krediler onay almaz. Sizde daha önceki banka çalışmalarınızda düzenli ödemeler yaptıysanız veya yapmaya devam ediyorsanız, ev hanımlarına 33.000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank 33.000 TL Ev Hanımlarına Kredi Kampanyası

Banka kredi isteyen ev hanımlarına, gelir belgesiz ve sadece kimlikle kredi vermektedir. Başvuru için banka şubesine gitmenize gerek yoktur. Başvuru yapacaksanız, cep telefonunuzdan bir mesaj atarak ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.

Kredi skoru uygun olan müşteriler, cep telefonlarının mesaj kısmına girdikten sonra, Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e mesaj gönderirse, kredi başvurusunu yapmış olacaklardır. Kredi başvurusu sonrasında banka hemen ne kadar onay alacağını söyleyecek ve kredi sicili uygun olan kişilere hemen kredi verecektir. Ayrıca SMS haricinde web kredi ile de bu bankanın kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Akbank 33.000 TL Ev Hanımlarına Kredi Kampanyası

Akbank üzerinden de 33.000 TL ev hanımlarına kredi kampanyası başladı. Sizlerde eğer bir bankadan kredi alacaksanız, başvuru yaptığınızda bankaya gitmeden hesabınıza onaylanan krediyi atmak istiyorsanız, Akbank kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak için bu bankada bir hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması yeterlidir. Kredi başvurusu sonrasında banka hemen size ne kadar onay vereceğiniz söyleyecek ve kredinizi hemen hesabınıza atacaktır.

İş Bankası 33.000 TL Ev Hanımlarına Kredi Kampanyası

İş Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin İş Cep uygulamasını kullanarak hemen kredi kullanacaklarını söylemek istiyoruz. Kredi notu yüksek olan kişiler, kredi başvurusu yaptıklarında, kredilerini online olarak alabileceklerdir. Bunun için bankada bir hesap olması ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaparken, İş Cep uygulamasına girip, hızlı kredi menüsünden başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz. 33.000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vade ile kredi taksitlerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca banka 3 ay vadeli olarak sizlere ilk taksit ödemenizde erteleme imkanı vermektedir. İş Bankası ayrıca ev hanımlarına yüksek limitli kredi kartı da vermektedir.