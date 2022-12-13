Birikim Yapanlar İçin Bankadan Açıklama: Para kazanmak isteyenler dikkat! Birikimleriniz Gece-Gündüz Katlanarak Artsın!

Birikimleri avantaja çevirmek isteyenler İş Bankası'na gelerek vadeli mevduat hesabı açabilir. Vade başlangıç tarihi göz önünde bulundurularak hesap üzerindeki güncel faiz oranı ile vade başında belirlenmiş olan rakam değiştirilmeden vade sonuna yansıtılır. Başlangıçta yatırılan para üzerinden ne kadar kazanılacağı net olarak belirlidir. Kişinin ihtiyacına göre İş Bankası dijital uygulama alanı kullanılarak ya da şubeye gidilerek en az bir gün en fazla 10.096 gün aralığında vade süresi tercih edilebilir. Klasik yatırım hesaplarından farklı olarak kazanç süreci devam ederken yatırımcı istediği zaman içindeki tutarı çekebilir, kullanabilir. Bu sırada kalan tutar üzerinden faiz avantajından gece ve gündüz faydalanmaya devam edebilir. İş Bankası'nın vadeli mevduat hesapları kur korumalı vadeli TL hesap, vadeli TL mevduat hesap, yuvam hesabı ve günlük kazandıran hesaptır.

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı

Kur korumalı vadeli TL mevduat hesabı birikimler döviz cinsinden ya da altın olabilir TL olarak da tercih edilebilir. Bankanın sunduğu faiz oranı üzerinden kur değişimi yaşansa dahi içindeki tutar korunarak arttırılabilir. Birikimler vade süresi devam ederken mevduat faizi üzerinden değer kazanmaya devam edecektir. Döviz kuru ile ya da TL kurunda hesap açılışı yapmak isteyenlerin İşCep uygulaması içerisinde yer alan hesaplar alanını kullanarak Yeni Hesap Aç kategorisine giriş yapıp değerlendirmeye başlanabilir. Hesap içerisinde açılacak vade süresi 92 günden başlayarak 181 gün 365 gün ya da 366 gün olarak belirlenebilir. Gelir vergisi, stopaj oranı hesap üzerinde uygulanmaz. Vade tarihi dolmadan önce para çekildiğinde hesap vadesize dönüşür ve faydalarından faiz oranı hesaptan düşmüş olur. Dolar, euro, gümüş, altın gibi döviz kurları üzerinden mevduat birikimi yapılabilir. İnternet şubesini kullanarak 7/24 anında hesap açılımı sağlanabilir.

Vadeli TL Mevduat Hesap Açılışı

Vadeli TL mevduat hesabı ister şubeden istenirse dijital kanal üzerinden rahatlıkla açılabiliyor. Yıl sonuna kadar açılacak yeni vade hesabı ya da vadesi yenilenen TL mevduat hesaplarında uygulanacak vergide indirim fırsatı da sunuluyor. Vadeli TL mevduat hesabı oluşturmak isteyenlerin öncelikle İŞcep uygulamasını cep telefonuna yükleyerek müşteri olma adımını tamamlaması gerekiyor. Görüntülü görüşme yoluyla hesap açılışı yapıldıktan sonra vadeli TL mevduat hesaba başvurusu sağlanabilir. Bankanın sunmuş olduğu bu fırsat sabit faiz oranı ile düzenli gelir elde edebilmeyi sağlıyor. Vadeli TL mevduat hesabı açmak isteyenler İŞcep uygulamasını kullanabilir ya da 0850 724 0 724 numaralı hatta arayarak hesap açılışını gerçekleştirebilir. Hesabın özellikleri arasında bir aylık 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık adet talebi iletilebilir. Birikim yapmak isteyen bir kişinin en az 1000 TL yüklemesi gerekir.

Yuvam Hesap Açılışı

Yurt dışında yaşayanların değişen kurdan etkilenerek yatırımlarının zarar gelmesini engelleyen bir hesap türüdür. Oluşabilecek kur değişimlerine yönelik kayıpları önler. Bir nevi TL birikim hesabıdır. Euro, dolar, altın, gümüş cinsinden tüm mevduatlar Türkiye'deki banka hesabına Türk lirasına çevrilerek aktarılır. Kurda yaşanacak olası dalgadan korunur. Farklı oranlarda %1 ile %4 arasında değişen ek gelir elde etme fırsatı da sunar. Yuvam hesabı açmak isteyen kişilerin yurt dışında oturması ya da çalışma izni bulunması gerekiyor. Yurt dışında bir adrese kayıtlı TC vatandaşları faydalanabilir. Hesap içerisindeki bakiye en az 3 en fazla 24 ay vadeli olarak değerlendirilir. Yuvam hesabı açmak isteyen kişilerin şubelere gelerek ya da İşCep uygulaması içerisinde yer alan başvuru alanını kullanarak kısa sürede sağlanabilir. 3 aylık vadenin getirisi %1 iken 24 aylık vadenin getirisi %4 olacaktır.

Günlük Kazandıran Hesap Açılışı

İş Bankası'nın bireysel bankacılık uygulamalarında mevduat ve yatırım kategorisine yönelik sunduğu günlük kazandıran hesap ile ana para üzerinden istendiği kadar para yatırılabilir ya da çekme talebinde bulunabilir. Her gün gece birikimler değer kazanarak bir sonraki günde artmış olarak yansıyacaktır. Günlük olarak kazandıran bu hesaptan faydalanmak isteyenlerin İŞcep uygulaması ya da internet şubesini kullanarak hesap açması yeterlidir. Yalnızca dijital uygulamaya özel sunulan bu fırsat TL, euro ve dolar kurunda geçerlidir. Hesapta en alt limit olarak 1000 TL bulunmalıdır. En üst limit 250.000 TL'dir. Herhangi bir şekilde vade sonu gelmeden para çekme ya da transfer talebinde bulunabilir. Şubeleri kullanarak hesap özetine ulaşılır. Hesap kapatılabilir. Cüzdan yazdırma işlemi sağlanabilir. Her gün-gece 00.00 ile 08.00 arasında işletilir ve gün içinde 16.00'da gün sonu bakiyesi karşılaştırılarak faiz oranı yansıtılır.