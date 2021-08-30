Ev Hanımlarına 35.000 TL Ödenecek, Şartları Belli Oldu

Ev hanımları için 3 banka birleşti. 35 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecekler. Ev hanımları için 3 banka birleşerek 35 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Ev hanımı olan kişilere bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar 35.000 TL kredi verileceği bugün itibariyle duyuruldu. Ev hanımı olup banka kredi notu yüksek olan kişiler artık bankalardan kredi kullanabilecekler özellikle ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusu yapmak isteyen ev hanımı olan kişiler Bu kredileri kullanarak kredi notunu yükseltebilir ve daha ileride daha yüksek limitler dede kredi kullanabilirler.

Ev hanımları kredi kullanabilmeleri için banka kredi notu önemlidir. 1100 ve üzerinde kredi notu olan ev hanımları kredilerini banka şubelerinden kullanabilirler. Ayrıca banka hesabı olan ev hanımları da mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman başvuru yaparak kredilerini kullanabilir. Mobil uygulama ve SMS ile kredi kullanmak için ilk önce onay almanız gerekiyor.

DenizBank'tan ev hanımı olan kişileri 35 bin TL'ye kadar kredi onayı

Denizbank üzerinden ev hanımı olan kişilere 35 bin TL'ye kadar kredi onayı verilecek cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredinizi isterseniz Denizbank şubelerinden kimlikleriniz ile birlikte isterseniz de bankadan mobil uygulamasını kullanıyorsanız Denizbank mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz. Denizbank üzerinden almış olduğunuz 35.000 TL kredi lerde banka kişilerin Kredi notuna göre faiz oranı uygularken en fazla 36 ay vadeye kadar kredi kullandırmaktadır.

Akbank hesabı olan ev hanımlarına 35.000 TL kredi ödemesi yapılacak...

Akbank üzerinden ev hanımı olan kişilere de 35 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Akbank bu kredileri Akbank direkt uygulaması üzerinden 7gün 24saat online olarak verecek. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ev hanımlarının eğer Akbank hesapları varsa Akbank direkt internet bankacılığı şifresi alarak bu bankanın ev hanımı olan kişiler için yapmış olduğu 35.000 TL kredi kampanyasına katılabilecek. Akbank hesabı olan ev hanımlarına 35 bin TL'ye kadar kredi verdiğinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vade ile sizlere geri ödeme tablosu sunacaktır. Akbank ayrıca SMS ile kredi başvurusu alıyor cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj ile gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda banka 5 dakika içerisinde sizlerin ne kadar kredi onayı olacak hakkında bilgiler verecektir.