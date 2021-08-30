ABD, Kabil Saldırısındaki Sivil Ölümlerini Araştırıyor

Pazar günü evlerinde park halindeki bir otomobilin patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. ABD ordusu, IŞİD'in Afgan koluyla bağlantılı en az bir kişiyi taşıyan bir aracı hedef aldığını söyledi. Çevredeki insanların grev sonrasında vurulmuş olabileceği belirtildi. Aile, öldürülen en küçük çocuğun iki yaşındaki Sumaya, en büyük çocuğun ise 12 yaşındaki Farzad olduğunu söyledi. Kurbanların bir akrabası olan Ramin Yousufi BBC'ye verdiği demeçte, "Yanlış, acımasız bir saldırı ve yanlış bilgilere dayanarak gerçekleşti."

Ağlayarak ekledi: "Ailemizi neden öldürdüler? Çocuklarımızı mı? O kadar yanmışlar ki bedenlerini, yüzlerini tanıyamıyoruz." Bir başka akraba Emal Ahmadi, BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıda öldürülenin iki yaşındaki kızı olduğunu söyledi. Ahmedi, kendisinin ve ailedeki diğer kişilerin ABD'ye tahliye için başvurduğunu ve havaalanına gitmelerini söyleyen bir telefon beklediğini söyledi.

Bu, grevde öldürülen ve daha önce ABD güçleriyle tercüman olarak çalışan akrabalarından Ahmed Naser'i içeriyordu. Diğer kurbanlar daha önce uluslararası kuruluşlar için çalışmış ve ABD'ye girişlerine izin veren vizelere sahip olmuşlardır. Ahmedi, ABD'nin "bir hata yaptığını, büyük bir hata olduğunu" da sözlerine ekledi.

Pentagon basın sekreteri John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, sivil kayıplarla ilgili haberlere "itiraz edecek durumda olmadıklarını" ve "değerlendirip... araştırdıklarını" söyledi.

"Hiç kusura bakmayın, yeryüzünde hiçbir ordu sivil kayıpları önlemek için ABD ordusundan daha fazla çalışmaz ve kimse masumların canının alındığını görmek istemez" dedi. Bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz ve operasyonlarımızı yürütürken masum insanların hayatını kaybetmesine neden olduğumuzu bildiğimizde bu konuda şeffafız” dedi.

Daha sonra, IŞİD'in Afgan kolu olan IS-K'dan (IŞİD Horasan Eyaleti) Kabil'deki Hamad Karzai Uluslararası havaalanına karşı "çok gerçek, çok spesifik ve çok yakın bir tehdit olduğuna inandığımız şey" hakkındaki istihbaratı savundu.

Daha önceki bir açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı, insansız hava aracı saldırısını takiben bir dizi "önemli ve güçlü müteakip patlamalar" olduğunu söyledi. Patlamaların, "içeride ek kayıplara neden olabilecek büyük miktarda patlayıcı madde olduğunu" öne sürdüğünü söyledi. Merkez Komutanlığı daha önce, saldırının Kabil havaalanına yönelik "yakın bir tehdidi ortadan kaldırmada" başarılı olduğunu söylemişti.