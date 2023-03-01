Ev hanımları müjde size geldi! Acil ihtiyacınızda 15000 TL ödeme alacaksınız, Bankadan resmi açıklama yapıldı...

Acil nakit ihtiyacı olan ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Çalışmayan ve geliri olmayan ev hanımları gelir belgesiz 3 ay ertelemeli 15 bin TL kredi çekebilecek. İşte ev hanımlarını sevindiren kampanya…

Herhangi bir işte çalışmayan ev hanımlarının da kredi kullanabilmesinin önü açıldı. Giderek artan hayat pahalılığı karşısında acil nakit ihtiyaçlarını zamanında karşılamak isteyenler bankalardan ihtiyaç kredisi fırsatları sunuluyor. İhtiyaç kredilerinde başvuru sahibinin gelirinin olması önemli bir şart iken bazı bankalarda geliri olmayan ev hanımlarına da kredi verilmeye başlandı.

Acil nakit ihtiyacı olan ev hanımları, bankalara başvurarak 3 ay ertelemeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi çekebilecek. Çalışmayan ev hanımlarına kredi veren bankalarda da bazı başvuru şartları bulunuyor. Öncelikle ev hanımının geliri olmasa dahi herhangi bir bankadan çekmiş olduğu kredi borcu veya yasal takip altında olmaması gerekiyor. Ayrıca ev hanımlarının 15 bin TL ihtiyaç kredisi çekebilmeleri için resmi olarak kira, ölüm aylığı veya eşinin maaşı gibi gelir göstermesi de gerekiyor.

Ev Hanımlarına Kredi Şartları Nelerdir?

Bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen ev hanımlarının yukarıdaki şartlar dışında ayrıca aldıkları kredinin aylık taksit tutarını karşılaması gerekiyor. Bu yüzden ev hanımlarının aylık gelirinin yarısından fazla taksit varsa kredi başvurusu onaylanmaz. Herhangi bir gayrimenkul ipotek ettirilerek kredi başvurusu yapılacaksa ev hanımının eşinin yazılı rızası isteniyor. En fazla 36 ay vade seçenekleri ile kredi çekimi mümkünken, bankalar kendi işlerinden yolayı bu süreyi değiştirebilme imkanı taşıyor. Ev hanımlarına kredi başvurusu yapmadan önce mutlaka bu koşulların sağlanmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Hangi Bankalar Ev Hanımlarına Kredi Veriyor?

Ev hanımlarına 15 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemesiz şekilde kredi veren bankalar arasında kamu ve özel bankaları yer alıyor. Ziraat Bankası dışında, Enpara, HSBC, Aktif Bank, Şekerbank, Garanti BBVA gibi bankalarda ev hanımları gelir belgesi olmadan eşlerinin maaşını göstererek ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Ev hanımlarına özel 15 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vade seçeneği sunulurken isteğe bağlı olarak 3 ay erteleme seçeneği sunuluyor.