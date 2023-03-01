Doların 3 gün sonra nasıl olacağı belli oldu! Dananın kuyruğu kopacak! Elinde 1 doları bile olanlar hemen toplasın!

Elinde 1 doları bile olanlar hemen toplasın! Doların 3 gün sonra nasıl olacağı belli oldu! Dananın kuyruğu kopacak! Bir dolar fiyatı Türk Lirası karşılığı 2023 güncel fiyatına göre 18,89 TL olmuştur. Dolar fiyatında ki gelişmeler birçok kişi tarafından takip edilmekte. Yapılan araştırmalara göre doların daha da artacağı söylenmekte! Doların bir süredir aynı seviyede kalmaya devam etmesi yatırımcıların biraz da olsun dolarla yatırım konusunda tereddüt yaşamasına sebep olmaktadır.

Elinde Doları Olanlara Tavsiyeler

Uzmanlar 2022 yılının başından bu güne kadar doların yükselişe geçtiğini bildirmekte! 2023 yılıyla birlikte önümüzdeki aylarda doların daha da artacağı tahmin ediliyor. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte enflasyonun düşeceği öngörülse de böyle düşünmeyen uzmanlarda bulunmakta. Onlara göre dolar daha da artışa geçecek… Bu konuda yapılan açıklamalara bakılırsa doların yükselmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu durum yatırımcıların dolarla yatırıma biraz daha kaymaları anlamına gelmektedir.

Özellikle 2023 yılının üç ayı içerisinde doların artacağı öngörülüyor. Elinde doları olanlar sabırla beklesin yakın zamanda artış yaşanabilir! Bu saatten sonra doların düşüşe geçmesinin zor olduğunu iddia eden uzmanlar daha da artış yaşanacağını belirtti. Uzmanların yaptığı bu açıklama sonrasında yatırım yapacak olanların artık beklemeyeceği ve yatırımlarını yapacakları ifade ediliyor.

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