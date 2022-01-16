Ev Hanımı ve Öğrenciler İçin O Banka 50.000 TL Limit Ayarladı! Son Dakika Haberi Sonrasında Nakit Sıkıntısı Kalmadı

Ev hanımı ve öğrenciler için 50 bin TL'ye kadar nakit kampanyası başladı. Ev hanımı olan ve öğrenci olan kişiler gelir belgesiz 50.000 TL 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilecek.

Gelir belgesiz ve masrafsız düşük faiz oranları ile 50.000 TL nakit kredi kullanmak isteyen kişiler ev hanımı veya öğrenci olması durumunda daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış ise Akbank üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. Akbank yaptığı duyuru sonrasında kişilere 18 yaşından büyük olması ile birlikte banka kredi notu uygun ise 50 bin TL nakit ödemesi yapacağını açıkladı. Gelir belgesiz olarak 50.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar almış oldukları bu kredi taksitlerinin geri ödemesini yapacak isteyen kişiler ise ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyecek.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin Banka hesabı olması durumunda bu banka üzerinden gelir belgesiz olarak Akbank direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapacağını söylemek istiyoruz. Banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte Ocak ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile kredi verecek.

Akbank ev hanımlarına ve öğrencilerine 50.000 TL başvuru nasıl yapılır?

Akbank üzerinden nakit başvurusu yapacak olan kişilerin ev hanımı ve öğrenci olması durumunda 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alacağını söyleyebiliriz. Bu kredi başvurusu için banka sizlerden hesabınızın olmasını isteyecek ve kendi hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurusu yapacaksınız. Akbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda akbank'ın 50.000 TL kredi kampanyasına katılabilir ve istedikleri ihtiyaçlarda kredi kullanabilir.

Ayrıca SMS ile kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak göndermeleri gerekiyor. Yapılan bu başvuru sonrasında banka 4425 numarası üzerinden sizlere Kredi sonucunu verecek ve kredi onayı almanız durumunda Akbank direkt uygulamasına girerek Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.